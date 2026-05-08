Pisa Jazz Rebirth 2026, torna il festival dedicato alle leggende del jazz: da Paolo Fresu a Dee Dee Bridgewater

Written by Redazione• 11:52 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Pisa si prepara ad accogliere una nuova edizione di Pisa Jazz Rebirth, il festival che negli ultimi anni ha consolidato il ruolo della città nel panorama jazzistico nazionale.

Dal 5 al 14 luglio il Giardino Scotto ospiterà il cuore della rassegna 2026, intitolata “Milestones”, omaggio allo storico album di Miles Davis realizzato insieme a John Coltrane, nel centenario della nascita dei due giganti del jazz.

Il festival proporrà un programma che intreccia grandi nomi internazionali, nuove voci della scena contemporanea e produzioni originali.

Ad aprire la rassegna, domenica 5 luglio, sarà Paolo Fresu con “Kind of Lives”, progetto dedicato proprio all’eredità musicale di Miles Davis. Tra gli ospiti più attesi anche Kurt Rosenwinkel, Shai Maestro, Chris Potter e Gonzalo Rubalcaba.

Grande attenzione anche alle nuove tendenze del jazz contemporaneo, con la presenza di Immanuel Wilkins e del londinese Venna, capace di mescolare jazz, soul e influenze urban.

Tra gli appuntamenti più significativi, lunedì 13 luglio saliranno sul palco The Bad Plus nel tour d’addio della formazione americana che ha rivoluzionato i confini del jazz contemporaneo.

Gran finale martedì 14 luglio con Dee Dee Bridgewater, icona mondiale del jazz e vincitrice di tre Grammy Awards. La cantante presenterà il progetto “We Exist!”, accompagnata da una formazione tutta al femminile, in uno spettacolo che unisce musica, impegno civile e riletture di grandi classici.

Il programma sarà arricchito nelle prossime settimane da ulteriori appuntamenti in città e collaborazioni con realtà culturali del territorio come Caracol, Pisa Folk e The Thing.

Pisa Jazz Rebirth è diretto artisticamente da Francesco Mariotti e realizzato con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Pisa, Fondazione Pisa e Pisamo, insieme alla collaborazione di numerose associazioni e istituzioni culturali.

Biglietti e abbonamenti sono disponibili su TicketOne – Pisa Jazz Rebirth 2026.

Informazioni complete sul sito ufficiale Pisa Jazz.

Last modified: Maggio 8, 2026