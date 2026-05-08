Al via i lavori di manutenzione dei loggiati di Borgo Stretto

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PISA – Sono iniziati i lavori di manutenzione dei loggiati di Borgo Stretto, uno dei luoghi più caratteristici e frequentati del centro storico di Pisa. L’intervento, promosso dal Comune di Pisa, rientra nel programma di manutenzione e riqualificazione degli spazi pubblici cittadini.

I lavori interesseranno i loggiati presenti su entrambi i lati della strada e prevedono il recupero e la pulizia delle volte, il ripristino degli intonaci deteriorati, interventi sulle superfici e sulle tinteggiature, oltre ad altre opere mirate al miglioramento del decoro urbano. Le operazioni arrivano dopo la recente sostituzione dei sistemi antivolatili installati nell’area.

«Borgo Stretto è uno dei luoghi simbolo della città e merita attenzione costante e interventi puntuali di manutenzione – dichiara il sindaco di Pisa Michele Conti –. Con questi lavori proseguiamo il percorso di cura e valorizzazione del centro storico, nell’ambito di un piano diffuso di manutenzioni che stiamo portando avanti in tutta la città».

L’intervento prevede un investimento complessivo di 150mila euro ed è stato autorizzato dalla Soprintendenza competente. Il cantiere sarà organizzato per fasi successive, con lavorazioni localizzate, per limitare al massimo i disagi ai pedoni e alle attività commerciali presenti nella zona.

Per garantire la continuità del passaggio pubblico, saranno utilizzati mezzi e strutture temporanee di dimensioni ridotte.

Last modified: Maggio 8, 2026