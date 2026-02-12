Sabato 14 e domenica 15 Febbraio torna il Carnevale di Calci

Written by admin• 3:22 pm• Calci, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

CALCI – Sabato 14 e domenica 15 Febbraio si terrà la 9ª edizione del Carnevale di Calci, due giornate di festa, colori e divertimento.

Ad aprire la festa sarà compito di RiCiclo Carosello a Pedali e Tata Rachele Truccabimbi che in Piazza Cavallotti, dalle ore 15 del sabato, intratterranno grandi e piccini con il divertimento della giostra a pedali e la fantasia dei disegni e dei colori. Per l’intera giornata, considerando anche la festività di San Valentino, è prevista l’apertura delle attività commerciali con serata a tema carnevalesco.

Domenica appuntamento alle ore 14 in piazza Cairoli con la Parata delle Maschere in gara, per il concorso che ha visto crescere, anno dopo anno, il numero delle adesioni.

La sfilata si svilupperà lungo via Roma e sarà accompagnata dalla romana Banda Bassotti, mentre sarà la musica dell’associazione locale Zebré ad accogliere le maschere in piazza Garibaldi. Qui la giuria, composta dai ragazzi del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Calci e da alcuni personaggi storici della comunità della Valgraziosa, valuterà le maschere in gara. A seguire una simpatica premiazione.

È affidato ad Otto Panzer Show il compito di salutare questo carnevalesco fine settimana, attraverso uno spettacolo di autentica bizzarria, capace di coinvolgere il pubblico nelle sue pazzesche avventure sceniche.

Già dalla mattina e per tutta l’intera giornata di domenica le tante attività commerciali saranno aperte e pronte ad accogliere cittadini e visitatori.

“L’evento – sottolineano dal Comitato Carnevale di Calci – beneficia di un contributo e del patrocinio del Comune di Calci che ha creduto nella rinascita di questa storica manifestazione sin dal primo anno di attività. Grazie alla collaborazione e alla sinergia di associazioni, cittadini e gli esercizi commerciali, riusciamo a proporre una festa colorata, gioiosa, ricca di tante attività e anche novità per regalare un fine settimana all’insegna del divertimento, del gioco e della sostenibilità. Un sentito ringraziamento anche alla Misericordia di Calci e al GVA Logli Paolo di Calci, la collaborazione delle quali è fondamentale per l’organizzazione della manifestazione”.

“Sono grata al Comitato Carnevale che ogni anno dà una grande prova di determinazione nel portare avanti questa gioiosa manifestazione – il commento della vicesindaca ff, Valentina Ricotta – che fa parte del patrimonio tradizionale e storico di Calci. È altrettanto gratificante vedere la crescente partecipazione di bambini, bambine, ma soprattutto di persone adulte, anche al concorso mascherato, che rivelano la capacità di mettersi in gioco e non prendersi troppo sul serio: qualità che aiutano a vivere meglio, a costruire comunità solidali, all’insegna del rispetto delle diversità di ognuno di noi”.

Last modified: Febbraio 12, 2026