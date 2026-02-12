Grande successo per il premio “Cambiamenti 2026” promosso dal CNA

PISA – Si aggiudicano il primo premio e volano, il 25 marzo a Firenze, alla
finale regionale. Fluid Wire Robotics e EP Eco Planning – Future of
Fashion vincono la IX edizione del “Premio Cambiamenti”, il contest nazionale
lanciato e promosso da CNA con l’intento di valorizzare le migliori imprese
start-up e finanziare le risorse eccellenti del paese, le idee e i processi
innovativi nonché le persone che li stimolano e li promuovono.
Secondo posto invece per GANIGA.AI e, infine, sul terzo scalino del podio è
salita Symbiotica Therapeutics
Le prime quattro andranno di diritto il 25 marzo, a Firenze, a giocarsi la fase
regionale del contest puntando all’ambitissima sfida nazionale prevista per il
giorno 23 aprile a Roma. Un premio che, per questa edizione, ha visto sfidarsi nella città della Torre Pendente ben due province. Infatti, questa mattina, nell’auditorium del Centro Congressi Le Benedettine dell’Università di Pisa, a presentare i loro pitch sono
state sia le start-up pisane che quelle lucchesi che sperano, ormai come da
tradizione pisana, di tenere alto l’eccellente andamento (e posizionamento!)
del passato.
Infatti, se guardiamo alle scorse edizioni, la tappa provinciale pisana ha
lanciato numerosi finalisti nazionali, tre vincitori assoluti nella capitale e due
secondi posti nazionali di cui, l’ultima edizione, le due start-up pisane in gara
sono arrivate rispettivamente prima e seconda battendo tutte le altre neo-
imprese italiane.
Un buon auspicio, dunque, ma anche una allettante sfida per Fluid Wire
Robotics SRL, Ganiga.AI, Symbiotica Therapeutics e EP Eco Planning – Future
of Fashion, vincitrici oggi della tappa pisana, che non vorranno essere da meno
e che faranno di tutto per cogliere al volo gli obiettivi di CNA Pisa e CNA
Lucca sempre pronte ad offrire e a far conoscere, ai loro imprenditori e
artigiani, una vetrina ma anche occasioni, corsi formativi, occasioni di
networking, trasmissioni tv dedicate all’innovazione e finanziamenti alle neo-
imprese che si sono candidate e che hanno saputo promuovere, con guizzi
innovativi, sia tradizioni che territorio e prodotti.
Tantissimi i premi e le menzioni speciali a cura dei molti partner e sponsor
(Main Sponsor UniCredit con la compartecipazione della Camera di
Commercio della Toscana Nord-Ovest, partner quali Contamination Lab
Università di Pisa , Polo Tecnologico Navacchio , Pont-
Tech e Copernico – Agenzia Formativa, e sponsor B2BSales, BBPLegal ,
Studio Emme Emme, Sweat Equity, Montacchiello e Forti Holding) che
hanno sostenuto CNA Pisa, CNA Giovani Imprenditori Pisa e CNA Lucca,
organizzatrice dell’evento, che a sua volta – strizzando l’occhio all’orientamento
e alla formazione – ha ospitato le classi 4BSI e 4CSI dell’ ITCG Enrico Fermi
di Pontedera che hanno preso parte all’evento.
Dopo i saluti e il benvenuto a Le Benedettine del presidente di CNA
Pisa, Francesco Oppedisano, di Sabrina Mattei, presidente CNA Lucca, del
presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest Valter
Tamburini, dell’assessore alle politiche giovanili e rapporti con le istituzioni
universitarie Frida Scarpa, dell’assessore alle attività produttive Paolo
Pesciatini, della delegata del rettore per le relazioni industriali e con le
imprese Chiara Galletti, le aziende candidate hanno usato il loro tempo a
disposizione per farsi conoscere e per illustrare i loro progetti innovativi di
fronte ad una giuria composta da Francesco Oppedisano (presidente CNA
Pisa), Lucia Arcarisi (presidente Giovani Imprenditori CNA
Pisa), Chiara Galletti, delegata Università di Pisa per le relazioni
industriali e con le imprese, Andrea Di Benedetto – Presidente Polo
Tecnologico Navacchio, Marco Ulivagnoli, co-founder di Sweat Equity
Srl, Patrizia Costia, responsabile area digitalizzazione e education di
Fondazione ISI Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, Nicola
Mei (imprenditore e ceo di Hi!Founders) e Saverio Pellicci (Area
Manager Corporate Toscana Ovest UniCredit), Sabrina Mattei –
Presidente CNA Lucca e Marco Magnani – Presidente della Fondazione
Lucca In-Tec.
Presenti alla giornata anche il direttore generale di CNA Pisa, Giuseppe
Sardu, la direttrice operativa Barbara Carli e il direttore di CNA Lucca,
Damasco Rosi.
Di seguito le neoimprese che hanno partecipato questa mattina al premio:
STARTUP PISANE
SYMBIOTICA THERAPEUTICS SRL
ADUNA SRL
DELOS AI SRLS
CARTESIA SRL
PPN SOLUTIONS SRL
WACO SRL
GANIGA.AI SRL
CERNAIS SRL
INDRA SRL