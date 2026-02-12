Grande successo per il premio “Cambiamenti 2026” promosso dal CNA

Written by admin• 3:13 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo

PISA – Si aggiudicano il primo premio e volano, il 25 marzo a Firenze, alla

finale regionale. Fluid Wire Robotics e EP Eco Planning – Future of

Fashion vincono la IX edizione del “Premio Cambiamenti”, il contest nazionale

lanciato e promosso da CNA con l’intento di valorizzare le migliori imprese

start-up e finanziare le risorse eccellenti del paese, le idee e i processi

innovativi nonché le persone che li stimolano e li promuovono.



Secondo posto invece per GANIGA.AI e, infine, sul terzo scalino del podio è

salita Symbiotica Therapeutics

Le prime quattro andranno di diritto il 25 marzo, a Firenze, a giocarsi la fase

regionale del contest puntando all’ambitissima sfida nazionale prevista per il

giorno 23 aprile a Roma. Un premio che, per questa edizione, ha visto sfidarsi nella città della Torre Pendente ben due province. Infatti, questa mattina, nell’auditorium del Centro Congressi Le Benedettine dell’Università di Pisa, a presentare i loro pitch sono

state sia le start-up pisane che quelle lucchesi che sperano, ormai come da

tradizione pisana, di tenere alto l’eccellente andamento (e posizionamento!)

del passato.



Infatti, se guardiamo alle scorse edizioni, la tappa provinciale pisana ha

lanciato numerosi finalisti nazionali, tre vincitori assoluti nella capitale e due

secondi posti nazionali di cui, l’ultima edizione, le due start-up pisane in gara

sono arrivate rispettivamente prima e seconda battendo tutte le altre neo-

imprese italiane.

Un buon auspicio, dunque, ma anche una allettante sfida per Fluid Wire

Robotics SRL, Ganiga.AI, Symbiotica Therapeutics e EP Eco Planning – Future

of Fashion, vincitrici oggi della tappa pisana, che non vorranno essere da meno

e che faranno di tutto per cogliere al volo gli obiettivi di CNA Pisa e CNA

Lucca sempre pronte ad offrire e a far conoscere, ai loro imprenditori e

artigiani, una vetrina ma anche occasioni, corsi formativi, occasioni di

networking, trasmissioni tv dedicate all’innovazione e finanziamenti alle neo-

imprese che si sono candidate e che hanno saputo promuovere, con guizzi

innovativi, sia tradizioni che territorio e prodotti.



Tantissimi i premi e le menzioni speciali a cura dei molti partner e sponsor

(Main Sponsor UniCredit con la compartecipazione della Camera di

Commercio della Toscana Nord-Ovest, partner quali Contamination Lab

Università di Pisa , Polo Tecnologico Navacchio , Pont-

Tech e Copernico – Agenzia Formativa, e sponsor B2BSales, BBPLegal ,

Studio Emme Emme, Sweat Equity, Montacchiello e Forti Holding) che

hanno sostenuto CNA Pisa, CNA Giovani Imprenditori Pisa e CNA Lucca,

organizzatrice dell’evento, che a sua volta – strizzando l’occhio all’orientamento

e alla formazione – ha ospitato le classi 4BSI e 4CSI dell’ ITCG Enrico Fermi

di Pontedera che hanno preso parte all’evento.

Dopo i saluti e il benvenuto a Le Benedettine del presidente di CNA

Pisa, Francesco Oppedisano, di Sabrina Mattei, presidente CNA Lucca, del

presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest Valter

Tamburini, dell’assessore alle politiche giovanili e rapporti con le istituzioni

universitarie Frida Scarpa, dell’assessore alle attività produttive Paolo

Pesciatini, della delegata del rettore per le relazioni industriali e con le

imprese Chiara Galletti, le aziende candidate hanno usato il loro tempo a

disposizione per farsi conoscere e per illustrare i loro progetti innovativi di

fronte ad una giuria composta da Francesco Oppedisano (presidente CNA

Pisa), Lucia Arcarisi (presidente Giovani Imprenditori CNA

Pisa), Chiara Galletti, delegata Università di Pisa per le relazioni

industriali e con le imprese, Andrea Di Benedetto – Presidente Polo

Tecnologico Navacchio, Marco Ulivagnoli, co-founder di Sweat Equity

Srl, Patrizia Costia, responsabile area digitalizzazione e education di

Fondazione ISI Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, Nicola

Mei (imprenditore e ceo di Hi!Founders) e Saverio Pellicci (Area

Manager Corporate Toscana Ovest UniCredit), Sabrina Mattei –

Presidente CNA Lucca e Marco Magnani – Presidente della Fondazione

Lucca In-Tec.



Presenti alla giornata anche il direttore generale di CNA Pisa, Giuseppe

Sardu, la direttrice operativa Barbara Carli e il direttore di CNA Lucca,

Damasco Rosi.





Di seguito le neoimprese che hanno partecipato questa mattina al premio:



STARTUP PISANE

SYMBIOTICA THERAPEUTICS SRL

ADUNA SRL

DELOS AI SRLS

CARTESIA SRL

PPN SOLUTIONS SRL

WACO SRL

GANIGA.AI SRL

CERNAIS SRL

INDRA SRL

