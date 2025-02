Bando per il Chiosco del Parco delle Fonderie: la risposta del Sindaco Ghimenti alle accuse della minoranza

Written by admin• 2:55 pm• Attualità, Calci, Politica

CALCI – L’amministrazione comunale di Calci risponde alle dichiarazioni diffuse dalla lista di minoranza Uniti per Calci riguardo al bando di gara per l’affidamento in locazione del chiosco-bar del Parco delle Fonderie. Il sindaco, Massimiliano Ghimenti, considera le affermazioni come un “attacco offensivo, sgarbato e sconclusionato” e ritiene fondamentale chiarire la vicenda, sottolineando che l’intero processo si è svolto in conformità alla legge, con tutte le precauzioni necessarie, trattandosi di una gara pubblica.

“Nel luglio 2024 il gestore del chiosco ci ha comunicato la sua intenzione di interrompere la gestione a fine anno – spiega Ghimenti – e subito gli uffici comunali hanno avviato la predisposizione di un nuovo bando per individuare un nuovo gestore. Visto il contesto e le dimensioni della struttura, abbiamo ritenuto fondamentale organizzare un sopralluogo, in modo che i potenziali partecipanti potessero vedere la struttura senza le migliorie apportate dal precedente gestore, per evitare fraintendimenti che avrebbero potuto portare a contenziosi“.

Il sindaco prosegue, descrivendo le tempistiche ristrette: “La gestione terminava il 31 dicembre, e già il 3 gennaio gli interessati dovevano richiedere la partecipazione al sopralluogo, che si è svolto il 9 gennaio. Le offerte dovevano pervenire entro il 20 gennaio e sono state aperte il 23 gennaio. Da lì sono iniziati i controlli tecnici e amministrativi necessari, che richiedono tempistiche precise e non dipendono dal Comune, e sono ancora in corso. Non c’è stata alcuna ‘grave negligenza amministrativa’, ma un rigore amministrativo, con i tempi più stretti possibili, per giungere a un nuovo gestore”.

Il sindaco conclude: “Respingo l’ultimatum indirizzato a me, poiché la procedura di gara è gestita dagli uffici, che ringrazio per il loro lavoro, non dal sindaco o dalla giunta. Noi non possiamo e non dobbiamo interferire in una procedura amministrativa, questo è un principio fondamentale di qualsiasi amministrazione pubblica“.

