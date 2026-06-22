Pisa Jazz Rebirth, le anteprime continuano tra Coltrane, Flavio Boltro e il duo Boyer-Kim

Written by Redazione• 1:59 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Proseguono le anteprime di Pisa Jazz Rebirth 2026, un percorso attraverso le molteplici espressioni del jazz, tra riletture, nuove generazioni e dialoghi sonori internazionali.

Martedì 23 giugno, alle ore 21.30, nella Chiesa di Santa Caterina, Dimitri Grechi Espinoza, Aziz Şenol Filiz e Guido Zorn renderanno omaggio a John Coltrane con una “ri-udizione” di “A Love Supreme”, capolavoro assoluto del grande saxofonista afroamericano.

Con sax tenore, ney, bendir, contrabbasso e le parole della preghiera di Coltrane, i tre musicisti ripercorreranno l’opera conservandone l’essenza più profonda. L’ingresso è gratuito con prenotazione su Eventbrite.

Dopo l’omaggio a Coltrane, le anteprime proseguiranno a Palazzo Blu giovedì 25 giugno, alle ore 21.30, con Flavio Boltro NextGen, progetto che mette in dialogo l’esperienza di uno dei grandi protagonisti del jazz europeo e l’energia creativa di tre tra i più promettenti musicisti della nuova scena italiana.

Tra i più importanti trombettisti europei, Boltro è una figura centrale del jazz contemporaneo. Ex membro del quintetto di Michel Petrucciani, ha collaborato con alcuni dei grandi protagonisti della scena internazionale, da Michel Portal a Cedar Walton, da Billy Higgins a Steve Grossman. La sua musica rappresenta un punto d’incontro tra la grande tradizione del jazz moderno e una costante tensione verso la ricerca.

Al suo fianco ci saranno tre giovani jazzisti italiani: Emanuele Filippi, Michelangelo Scandroglio e Mattia Galeotti, esponenti di una nuova generazione di musicisti che, pur partendo da percorsi differenti, condividono una visione aperta, curiosa e profondamente contemporanea del jazz.

A chiudere la rassegna di Palazzo Blu sarà, domenica 28 giugno, il duo formato dal chitarrista francese Antoine Boyer e dall’armonicista coreana Yeore Kim, protagonisti di un progetto che attraversa jazz, musica classica e sonorità world in un dialogo raffinato e sorprendente.

Il duo ha costruito un percorso originale in cui chitarra e armonica si fondono in un’unica narrazione sonora, capace di attraversare standard jazz e pop con sensibilità e libertà espressiva.

I biglietti singoli per gli appuntamenti a Palazzo Blu sono disponibili online su TicketOne al costo di 8 euro più prevendita.

Pisa Jazz Rebirth si svolge sotto la direzione artistica di Francesco Mariotti, con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Pisa, Fondazione Pisa e Pisamo.

Last modified: Giugno 22, 2026