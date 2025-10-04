Rovato Vertovese vs Tuttocuoio 1957

Pisa (sabato, 4 ottobre 2025) — Domenica 5 ottobre dalle 15 il Tuttocuoio 1957 affronterà il Rovato Vertovese allo stadio comunale Giovanni Battista Maffeis di Rovato in un match molto importante dato che vedrà la squadra di San Miniato scontrarsi con la compagine lombarda, entrambi incagliate negli ultimi posti della classifica del girone D della serie D della LND.
di Leonardo Miraglia
Il Tuttocuoio si prepara alla sfida partendo dalla penultima piazza della classifica con appena 2 punti mentre il Rovato Vertovese annovera nel suo forziere 4 punti e la 15ma posizione.
Questa la classifica alle porte della VI giornata:Last modified: Ottobre 4, 2025