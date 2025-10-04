Bologna – Pisa: i precedenti al Renato Dall’Ara

Written by admin• 8:11 am• Pisa SC

PISA – Avviso per i possessori del biglietto per la sfida tra Bologna e Pisa in programma domenica prossima 5 ottobre nel Capoluogo emiliano, vale a dire non aspettatevi caterve di reti, visto che i soli tre precedenti andate in scena nella Massima Divisione al “Renato Dall’Ara” si sono tutti conclusi sul punteggio di 1-0, per due volte a favore dei padroni di casa ed una con i nerazzurri ad uscire vittoriosi.

di Giovanni Manenti

Il primo confronto tra le due formazioni risale a metà dicembre 1968 per la 12esima giornata, che il Pisa affronta da ultimo in Classifica con 8 punti, sia pur in coabitazione con Torino, Varese e Vicenza, e reduce dalla netta sconfitta per 0-3 a Cagliari, mentre anche il Bologna non gode di “ottima salute”, con appena due lunghezze in più dopo lo 0-0 casalingo con la Sampdoria, margine tra le due squadre che si dilata dopo l’affermazione dei rossoblù al termine di una gara povera di grandi emozioni e decisa da un calcio di rigore trasformato da Mujesan poco prima dello scoccare della mezzora di gioco, con i felsinei a concludere il Torneo in un’anonima nona posizione con 29 punti, sempre meglio comunque dei 20 che condannano il Pisa alla retrocessione dopo una sola stagione nella massima serie.

Per vedere le due squadre affrontarsi di nuovo all’ombra delle due Torri nella Massima Divisione occorre però attendere quasi 20 anni, in quanto “L’era Anconetani” coincide con il peggior periodo della gloriosa Storia rossoblù che, proprio mentre il Pisa ritorna in A al termine del Torneo Cadetto 1981-’82, incappa in due retrocessioni consecutive dalla Massima Serie alla C1, pur con l’immediata risalita in Serie B, il che sta a significare che rossoblù e nerazzurri si sfidino due volte fra i Cadetti nei Campionati 1984-’85 e 1986-’87 che vedono in entrambi i casi il Pisa conquistare la Promozione.

Salto di Categoria che il Bologna viceversa ottiene la stagione seguente, così che si giunge alla prima giornata di ritorno del Campionato 1988-’89 in programma il 19 febbraio 1989 con rossoblù e nerazzurri a scendere in campo con 13 punti a testa ed al terzultimo posto in Classifica, unitamente a Como e Lecce, con una lunghezza di margine sul Torino e due sull’Ascoli, gara che si trasforma in una beffa per gli ospiti, che vengono sconfitti per effetto di una rete siglata dall’ex bianconero Massimo Bonini all’89’, risultato che mette le premesse per la retrocessione dei toscani a fine stagione, penultimi con 23 punti, mentre al Bologna – che nella doppia sfida raccoglie 4 punti, essendosi imposto 2-0 anche all’Arena Garibaldi – il confronto coi nerazzurri consente di centrare la salvezza, avendo concluso il Campionato con 29 punti e solo due lunghezze di margine sulla zona retrocessione.

Dopo l’ennesima immediata risalita del Pisa a conclusione della successiva stagione, ecco che il Calendario pone nuovamente di fronte nerazzurri e rossoblù alla prima giornata in programma il 9 settembre 1990, con la differenza che stavolta l’andata si gioca nel Capoluogo emiliano, e viene risolta a favore degli ospiti da una rete siglata da Piovanelli poco dopo il quarto d’ora di gioco, prologo di un avvio di stagione che aveva fatto sognare all’ombra della Torre Pendente dopo i 5 punti ottenuti nelle prime tre giornate, ma che al contrario si rivela quanto mai amara per entrambi i Club che retrocedono a fine Torneo, i nerazzurri terzultimi con 22 punti ed i felsinei addirittura fanalino di coda a quota 18.

Per completezza d’informazione occorre ricordare anche i cinque precedenti andati in scena nel Torneo Cadetto, i primi dei quali nei ricordati Campionati 1984-’85 (2-2 con reti di Marocchi e Frutti per i padroni di casa e di Armenise ed aut. Logozzo per gli ospiti) e 1986-’87 (0-0 di metà dicembre 1986), cui se ne aggiungono due consecutivi nei Tornei 1991-’92 (1-0 per i nerazzurri, rete di Scarafoni all’85’) e 1992-’93 (1-1, rete ancora di Scarafoni e pari di Troscè per i rossoblu), stagione che vede il Bologna retrocedere per la seconda volta nella propria Storia in Serie C1, identica sorte che tocca al Pisa l’anno seguente, per poi ritrovarsi di nuovo all’ultima giornata del Campionato 2007-‘8, con l’1-0 siglato in avvio da Marazzina su rigore a certificare la Promozione diretta in A dei rossoblù, mentre i nerazzurro accedono ai Playoff, eliminati dal Lecce al primo turno.

Al tirar delle somme, pertanto, fra Campionati di Serie A e B i confronti fra le due squadre nel Capoluogo emiliano divengono 8, con 3 affermazioni dei padroni di casa, altrettanti pareggi e 2 vittorie ospiti, tutto sommato un “ruolini” niente male, almeno stando ai precedenti.

Ottobre 3, 2025