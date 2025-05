Roberto Mercadini chiude il sipario su ART VIEW 2025 con lo spettacolo “Leonardo e Michelangelo. Il disegno delle cose invisibili”

Written by admin• 5:34 pm• Attualità, Cascina, Eventi/Spettacolo

CASCINA- Sarà Roberto Mercadini – attore, scrittore e divulgatore tra i più originali e apprezzati della scena culturale italiana – a concludere l’edizione 2025 di ART VIEW, il festival che intreccia arte, teatro e scienza, promosso da Fondazione Sipario Toscana con il contributo di Fondazione Pisa.

L’appuntamento è per mercoledì 28 maggio alle ore 21 con lo spettacolo “Leonardo e Michelangelo. Il disegno delle cose invisibili”, scritto, diretto e interpretato dallo stesso Mercadini.

Un’occasione imperdibile per il pubblico di lasciarsi guidare in un viaggio appassionante e profondo nel cuore del Rinascimento, alla scoperta di due geni assoluti: Leonardo da Vinci e Michelangelo Buonarroti. Due personalità immense, rivali eppure complementari, capaci di rappresentare l’invisibile: emozioni, pensieri, spirito e natura umana.

“La musica è la figurazione delle cose invisibili”, scriveva Leonardo. E lo stesso si può dire della loro arte: un incessante, poetico tentativo di dare forma a ciò che non si vede.

In scena, Mercadini porta una conferenza-spettacolo unica nel suo genere, capace di tenere insieme riflessione e ironia, profondità e leggerezza. Un racconto teatrale coinvolgente, pensato sia per gli appassionati di arte e storia, sia per chi desidera riscoprirle attraverso un linguaggio accessibile, vibrante, ricco di suggestioni e sorprese.

Roberto Mercadini

Nato nel 1978, è una delle voci più riconoscibili della divulgazione teatrale contemporanea. Autore di monologhi, romanzi e saggi, unisce conoscenza e teatralità con una cifra stilistica personale e potente.

È noto anche al grande pubblico per la sua partecipazione come ospite fisso al programma “Splendida Cornice” condotto da Geppi Cucciari su Rai 3, dove ha raccontato con intensità e ironia temi culturali e letterari.

I suoi video su YouTube raggiungono centinaia di migliaia di visualizzazioni, confermandolo come una delle figure più seguite e amate del panorama culturale italiano.

Last modified: Maggio 25, 2025