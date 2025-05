Uniti per Calci: “Calci perde un’altra opportunità: il Comune rinuncia al bando regionale per i parcheggi pubblici”

Written by admin• 5:22 pm• Calci, Politica

CALCI- Un’altra occasione persa per Calci. L’Amministrazione Comunale ha scelto di non partecipare al bando promosso dalla Regione Toscana nel 2024, destinato al finanziamento di nuovi parcheggi pubblici e opere connesse. Un’ulteriore rinuncia che pesa su un territorio a forte vocazione turistica e già segnato da evidenti criticità sul fronte della mobilità e della viabilità.

A denunciarlo con decisione è il consigliere comunale Giulio Messerini, che ha presentato un’interrogazione in Consiglio per verificare se il Comune avesse colto questa opportunità. La risposta dell’assessore Valentina Marras ha lasciato pochi dubbi: Calci ha scelto di non partecipare, motivando la decisione con l’impossibilità di accendere un mutuo per coprire la quota non finanziata dalla Regione, che avrebbe garantito solo la parte capitale dell’investimento. “Cerchiamo solo bandi che finanziano il 100%”, ha dichiarato Marras.

Una posizione che, secondo Messerini, certifica l’incapacità dell’Amministrazione di investire sul futuro del paese, rivelando un bilancio fragile e una visione limitata, priva di progettualità e coraggio.

“Parcheggi e mobilità sono un’urgenza sotto gli occhi di tutti – commenta il consigliere – e anche questa opportunità è stata colpevolmente ignorata. Sarebbe bastato un minimo sforzo per coprire la differenza. Ma questa Giunta preferisce non decidere, non agire, lasciando Calci in una preoccupante stasi.”

Mentre altri Comuni progettano e partecipano ai bandi, Calci si chiama fuori.

Mentre il traffico cresce e il turismo chiede infrastrutture, Calci rimane ferma, incapace di dare risposte concrete.

Il gruppo Uniti per Calci ribadisce il proprio impegno nel vigilare e denunciare ogni occasione perduta:

“L’inerzia e l’attendismo di questa Amministrazione stanno frenando lo sviluppo del nostro territorio. Serve una visione chiara, serve capacità progettuale. Serve, soprattutto, la volontà di fare.”

