Roberto Breda: “Prestazione buona, che peccato aver perso”

Scritto da Antonio Tognoli• 6:49 pm• Pisa SC



PISA – Il tecnico della Ternana Roberto Breda commenta nella sala stampa “Passaponti” la sconfitta della sua squadra all’Arena Garibaldi.

di Antonio Tognoli

“Abbiamo disputato una buona partita. Peccato aver perso perché c’è stata una prestazione importante, la squadra è viva ha le idee chiare e combatte. Dobbiamo essere più bravi e cinici nei momenti topici del match. Per come gioca il Pisa, Favilli era l’uomo giusto, ha fatto un ottima gara ma non è stato fortunato. La serie B è un campionato duro nella parte finale, dove non molla nessuno. Noi però ci sentiamo una squadra viva che può dire la sua. Amatucci è arrivato in un momento particolare in cui abbiamo cambiato modulo e Falletti è andato via. L’atteggiamento è giusto da parte di tutti, giovani e meno giovani, io sono contento e farei ogni battaglia con questa squadra”.

Last modified: Marzo 9, 2024