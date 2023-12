Roberto Breda: “Il Pisa è una squadra forte, con valori ed idee, dobbiamo essere bravi a portare a casa più punti possibili”

Scritto da admin• 4:04 pm• Pisa SC

PISA – Alla vigilia della gara fra Ternana e Pisa, in programma il giorno di Santo Stefano allo stadio “Liberati”, ha parlato in conferenza stampa il mister rossoverde Roberto Breda, tra l’altro “vecchia conoscenza” dei tifosi nerazzurri per avere allenato il Livorno. Queste le sue parole che abbiamo estrapolato dal portale “Umbria24. it”.

di Maurizio Ficeli

Sulla gara persa al “Tardini” contro la capolista Parma afferma: “Quando giochi dopo due giorni è logico che c’è da fare il punto della situazione e capire se c’è qualcuno che ha bisogno di più recupero oppure no. Come tutte le partite ci sono aspetti su cui si può lavorare. Parma ci dà tanti spunti ma soprattutto la voglia di rivalsa. Dobbiamo essere concentrati sull’avversario, su noi stessi e sulla nostra voglia di andare oltre le difficoltà, come però abbiamo fatto anche sabato”.

La partita contro il Pisa: “È una partita importantissima per poter chiudere come si deve questo girone d’andata; i punti valgono il doppio contro una squadra che non è molto lontana. Ci servono punti anche per riprenderci dopo una sconfitta. Dobbiamo ripartire con l’idea di trasformare quello che è successo a Parma e utilizzarlo come motivazione per fare ancora meglio.Il Pisa è una squadra forte, con dei valori e delle idee e quindi bisogna stare attenti. Noi comunque dobbiamo essere bravi a riprendere il nostro percorso con le nostre armi e la nostra intensità per cercare di portare a casa più punti possibili”.

Roberto Breda (foto tratta da Calcio ternano)

