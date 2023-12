Incendio a Castelmaggiore. Massimiliano Ghimenti: “Sia fatta chiarezza. I controlli vanno aumentati”

Scritto da admin• 1:59 pm• Calci, Attualità, Cronaca, Tutti

CALCI – In merito all’incendio avvenuto la notte tra il 23 ed il 24 Dicembre, in cui sono andate distrutte sei auto parcheggiate in località Calstelmaggiore, il sindaco Massimiliano Ghimenti dichiara:



“È stato un Natale di preoccupazione per i cittadini di Castelmaggiore. Al momento, da quanto ci è dato sapere, non vi sono elementi certi sulle cause dell’incendio, una incertezza che genera ulteriore preoccupazione. Auspichiamo che venga fatta chiarezza al più presto, perché se si trattasse di qualcosa di doloso sarebbe di una gravità inaudita. Per questo e per i furti lamentati dai cittadini nei giorni scorsi ho chiesto alle autorità competenti una maggior presenza delle forze di polizia a Calci. La nostra Polizia Municipale nei propri turni di servizio svolge un monitoraggio del territorio che, nei limiti del possibile, intensificherà, mentrecome Comune abbiamo investito tanto in videosorveglianza, proprio per supportare le forze di polizia. Tutto ciò però non può sostituire la presenza dello Stato che, voglio ricordarlo, ha la competenza e quindi il dovere di garantire la sicurezza dei cittadini. Per questo ho chiesto una maggior presenza sul territorio, perché sono convinto che i cittadini di Calci hanno lo stesso diritto dei cittadini del capoluogo – seppur sappiamo che ha altre problematiche di sicurezza – di vedere, almeno in condizioni ordinarie, un maggior pattugliamento delle forze dell’ordine”.

