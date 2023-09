Riunione tecnica e programmatica del settore giovanile nerazzurro

Scritto da admin• 1:14 pm• Pisa SC

PISA – Si è svolta nella sala conferenze de “Le Officine Garibaldi” la riunione tecnica e programmatica del settore giovanile del Pisa Sporting Club.

Il responsabile del settore giovanile nerazzurro Dante Lucarelli, assieme all’Head of Scouting & Performance Marco Fumagalli, al Direttore Sportivo Stefano Stefanelli e al Direttore Organizzativo Daniele Freggia hanno incontrato i quadri tecnici della Società per presentare e introdurre le linee guida per la formazione dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici del settore giovanile nerazzurro e della scuola calcio del Pisa; durante l’incontro, che ha vissuto anche di una interessante serie di domande e interventi, si è parlato anche della visione della cosiddetta formazione a corto e lungo termine.

Si tratta del primo di una serie di incontri che durante tutto l’arco della stagione accompagneranno il lavoro del settore giovanile per avere sempre un quadro aggiornato e condiviso dell’attività

