“Ritratti: catalogo eccentrico e incompleto di pisani notevoli” Scrittori in Borgo ospita il nuovo libro di Bigongiali e Guadagni allo Spazio La Nunziatina

Written by Antonio Tognoli• 11:10 am• Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Sul palco dello Spazio La Nunziatina, all’interno della Rassegna

“Scrittori in Borgo” promossa dalla Libreria Ghibellina di Pisa lunedì 9 giugno alle 18

sarà in scena il nuovo libro, freschissimo di stampa e presentato in anteprima, di

Athos Bigongiali e Davide Guadagni.

Per raccontare “Ritratti: catalogo eccentrico e incompleto di pisani notevoli”,

pubblicato dalla storica casa editrice Pacini, interverranno insieme agli Autori e alla

direttrice editoriale Francesca Pacini, anche Silvia Panichi e Fabrizio Franceschini.

Le letture sono affidate all’attore Paolo Giommarelli e a “qualche altro notevole”, a

moderare l’incontro sarà Francesca Petrucci.

“Siamo orgogliosi di ospitare nel nostro catalogo questo libro – dichiara Francesca

Pacini – in cui i ritratti, di personaggi, ma non solo, costituiscono le tessere di un

mosaico che, ricomposto, restituisce un quadro inedito, svelando la natura più

intima di Pisa, che nel corso dei nostri oltre 150 anni di attività abbiamo sempre

cercato di raccontare e omaggiare. Siamo lieti di farlo con questa pubblicazione».

«Abbiamo premiato il merito – spiegano gli Autori –, il talento, l’originalità, la

passione, l’imprevedibilità. Abbiamo scelto cercando tra i misconosciuti e di quelli

più noti – vedrete – abbiamo dato letture inedite, informazioni non note e ce li

abbiamo infilati solo se, quando e perché siamo stati in grado di averne”.

Un caleidoscopio che riflette, con affetto e sarcasmo, l’identità mutevole e

meravigliosamente confusa di una città che, per fortuna, non smette mai di stupire.

L’appuntamento per scoprire chi sono “i notevoli ritratti” è dunque per lunedì,

l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti e non è necessaria la prenotazione.ù

PACINI EDITORE SRL via gherardesca 1, 56121 pisa ospedaletto • tel. 050 313011, fax 050 3130300 • http://www pacinieditore.it pacini editore s.r.l. cod.fisc., p.iva e reg.imp. prov.pisa 00696690502 • cap. soc. i.v. € 516.000,00

Last modified: Giugno 8, 2025