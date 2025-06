Mura di Pisa sempre più sicure: installato un nuovo defibrillatore al Bastione del Parlascio

Written by admin• 11:19 am• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA- Le Mura di Pisa diventano ancora più sicure e cardioprotette. Nella mattina di sabato 7 giugno è stato installato, al Bastione del Parlascio, un nuovo defibrillatore donato al Comune di Pisa da un gruppo di associazioni del territorio coordinate dal Soroptimist International Club di Pisa. A consegnare ufficialmente il dispositivo all’assessore al turismo Paolo Pesciatini è stata Francesca Pacini, neo presidente del club.

«A nome dell’Amministrazione comunale – ha dichiarato l’assessore Pesciatini – desidero ringraziare il Soroptimist e tutte le associazioni che, insieme, hanno reso possibile questa importante donazione. Un gesto che rappresenta un atto concreto di amore verso la città e i suoi visitatori. Installare dispositivi salvavita come questo è un segno di accoglienza e di rispetto per la salute di tutti, e conferma l’impegno continuo di queste realtà a servizio della comunità».

Il nuovo defibrillatore va ad aggiungersi ai quattro già presenti lungo il percorso in quota delle Mura, ognuno collocato nei pressi di un ingresso. A sottolineare l’importanza della diffusione capillare di questi strumenti è stato il dottor Maurizio Cecchini, che ha ricordato come, negli ultimi anni, grazie alla presenza dei defibrillatori in città siano state salvate 27 vite su 32 episodi di arresto cardiaco.

La manutenzione dei dispositivi sarà affidata alle cooperative CoopCulture, Itinera e Promocultura, che gestiscono le Mura di Pisa. Inoltre, gli operatori che lavorano al monumento parteciperanno a un corso di formazione sull’utilizzo del defibrillatore, promosso e reso possibile proprio grazie alla disponibilità del dottor Cecchini.

All’evento erano presenti anche Michela Pezzini, responsabile di CoopCulture per le Mura di Pisa, e i rappresentanti delle numerose associazioni coinvolte nell’iniziativa: Vito Cela (presidente Rotary Pisa), Elena Pepe (presidente Rotary Galilei), Salvatore Cacciatore (presidente Rotary Fibonacci), Francesco Durante (presidente Rotary Pacinotti), Valtere Amadio (presidente Lions Pisa Host), Stefano Sabadini (presidente Lions Pisa Certosa), Lucia Vergine (presidente Fidapa Pisa), Isabella Fanti Latella (presidente Innerwheel Pisa) e Marina Zazzo Caramella (presidente Ammi – Donne per la salute Pisa).

Last modified: Giugno 8, 2025