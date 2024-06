Scritto da admin• 7:18 pm• Cascina, Eventi/Spettacolo, Politica

CASCINA – Ritorna la Festa de l’Unità a Cascina. Sarà inaugurata mercoledì 19 giugno alle 19.30, nell’area di Piazza Bartoli a Santo Stefano a Macerata.

“Per noi Democratici cascinesi si tratta di un appuntamento al quale teniamo moltissimo. Innanzitutto perché la Festa, con il ristorante, i dibattiti, gli spettacoli e quest’anno anche le partite della Nazionale Italiana all’Europeo, ci consente di incontrare i cittadini, di dialogare e confrontarci con loro. Non tutti lo fanno. Anzi. Praticamente nessun partito politico, tranne il nostro, ha mantenuto questo solido e tradizionale appuntamento della Festa: a Cascina, dopo diversi anni di stop, siamo arrivati al terzo anno consecutivo e ne siamo orgogliosi.

La Festa, inoltre, sarà occasione non solo per mangiare le ottime pietanze dei nostri bravissimi cuochi ma anche partecipare ai dibattiti e guardare insieme la Nazionale Italiana all’Europeo”, dichiara Giovanni Russo segretario comunale PD Cascina.

“Cominceremo mercoledì 19 giugno. Con il sindaco di Cascina, Michelangelo Betti, ci saranno i sindaci neoeletti del centrosinistra alle elezioni di domenica scorsa. Mentre giovedì 20, in attesa di Italia-Spagna che si gioca alle 21 e che vedremo su un maxi-schermo, alle 18.45 diamo appuntamento a tutti i cittadini che abitano a Santo Stefano a Macerata per incontrare il Sindaco Betti, il Vicesindaco Cristiano Masi e l’Assessore all’Ambiente Paolo Cipolli per ragionare sul futuro della frazione di Santo Stefano.

Venerdì 21, invece, metteremo a confronto il sindaco di Cascina, la senatrice Ylenia Zambito e la sindaca di Buti Arianna Buti, sulle difficoltà che incontrano e incontreranno sempre di più i nostri Comuni dopo i tagli dei fondi ai Comuni previsti dal governo Meloni. Questi sono i primi tre appuntamenti in programma la prima settimana”, prosegue Giovanni Russo.

La Festa de l’Unità riprenderà poi giovedì 28 fino alla chiusura, prevista domenica 30 giugno.

“Infine, permettetemi di chiudere ringraziando con tutto il cuore i numerosi volontari e volontarie, che con passione e dedizione ci consentiranno di realizzare anche quest’anno la Festa de l’Unità qui a Cascina. L’invito che rivolgo a tutti i cittadini è quello di venirci a trovare. Noi vi aspettiamo”, chiude il segretario comunale del PD.

Last modified: Giugno 18, 2024