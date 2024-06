La barca rossa di San Martino si aggiudica il Palio di San Ranieri 2024

Scritto da admin• 6:13 am• Pisa, Attualità, Sport

La Celeste costretta alla resa dopo sette anni di trionfi

PISA – Sono state ventiquattro ore di celebrazioni degne della ricorrenza del Patrono di Pisa San Ranieri come raramente si erano viste nella nostra città, iniziate alle ore 20 di domenica 16 giugno con la tradizionale e spettacolare Luminara che l’Assessore alle Tradizioni Storiche Filippo Bedini non ha potuto esimersi dal definire storica, per poi concludersi alla stessa ora di lunedì 17 con la premiazione da parte del Sindaco Michele Conti della Barca rossa in rappresentanza del Quartiere di San Martino, che si è aggiudicata il Palio remiero di San Ranieri, precedendo la Barca verde (Sant’Antonio), la Celeste (Santa Maria) e la Gialla (San Francesco).

di Giovanni Manenti

Competizione che ha preso il via alle ore 19:05 dal Ponte della Cittadella presso la Sede dei Canottieri Arno, per poi risalire il fiume controcorrente per un percorso di 1500 metri sino all’arrivo posto allo Scalo dei Renaioli, con gli armi sorteggiati, dalla parte di Tramontana verso Mezzogiorno, in prima corsia (Celeste), seconda (Rossa), terza (Verde) e quarta (Gialla), posizioni che da quest’anno sono state evidenziate con degli stendardi apposti presso il Ponte di Mezzo e della Fortezza, per una gara che ha visto sin dalle prime battute la Barca Rossa prendere il comando senza più mollarlo, nonostante fosse incalzata da vicino dalla Verde e dalla Celeste, con quest’ultima a dover abdicare dopo ben sette vittorie consecutive, nel mentre nel quartiere di San Martino si torna a festeggiare un successo che mancava dall’edizione 2015, ricordando come nel 2020 la gara non venne disputata a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria.

Ma, come ben si conviene in contesti di tale genere, ci sono stati premi per tutti i partecipanti, con i componenti della Barca Gialla accolti dal Presidente del Consiglio Comunale Alessandro Bargagna, quelli della Celeste dall’Assessore allo Sviluppo sportivo delle regate e dei pali remieri Frida Scarpa e quelli della Verde dall’Assessore alle Tradizioni della storia e dell’identità di Pisa Filippo Bedini, mentre, come ricordato, a consegnare il Palio ai rappresentanti della Barca Rossa è stato il Sindaco Michele Conti.

Lo stesso Primo Cittadino ha così commentato: “E’ una giornata di festa per Pisa nel giorno del nostro Santo Patrono, che segue i grandi festeggiamenti per la Luminara, che ha fatto sì che oggi trionfi il grande lavoro fatto da tutti e quattro i quartieri storici della città, ragion per cui ringrazio gli atleti che si allenano duramente nel corso dell’anno e tutti gli organizzatori che contribuiscono a dare vita a una competizione cittadina, che ci riporta alle origini delle nostre tradizioni storiche e che ha visto tanti cittadini seguire dai Lungarni la competizione sul fiume, che rinnova la tradizione per le attività remiere che coinvolge oggi tanti giovani sportivi. Grazie al nuovo Assessorato allo Sviluppo sportivo delle regate e dei pali remieri affidato a Frida Scarpa“, conclude Michele Conti, “stiamo investendo sempre più attenzione e risorse negli sport sull’acqua che appartengono alla tradizione pisana per arrivare ai prossimi appuntamenti, primo tra tutti la Regata delle Repubbliche Marinare in programma nel prossimo settembre a Genova, ed ottenere risultati che ci rendano orgogliosi e che siano all’altezza della nostra città”.

Da parte sua, l’Assessore alle Tradizioni Storiche Filippo Bedini non manca di sottolineare: “Non posso che essere soddisfatto di come si sono svolte queste celebrazioni, credo che l’edizione di quest’anno della Luminara abbia segnato la storia, essendo stato premiato il grande lavoro svolto, cosa mai scontata in quanto si tratta di una Manifestazione ricca di imprevisti e molto complessa dal punto di vista organizzativo, ragion per cui l’aver raggiunto il risultato di oltre il 95% dei lamparini ancora accesi dopo la mezzanotte ci ha portato un’enorme soddisfazione, confermata dai lusinghieri riscontri ricevuti. Il Palio remiero – conclude l’Assessore – cresce sia in presenze che come organizzazione, con il cerimoniale e l’allestimento che si vanno sempre più affinando, assieme ai nuovi stendardi di ponte con i colori dei quattro Quartieri abbinati alle relative corsie di sorteggio delle barche ed ai costumi che aumentano di numero, oltre ai tre galeoni delle Repubbliche Marinare a far parte del corteo fluviale assieme alle barche del Palio, così che anche da questo punto di vista credo che si possa essere soddisfatti in quanto il Palio, da piccola Cenerentola che era si sta sviluppando, convinti che si tratti di una tradizione importante, la più antica rifacendosi la stessa all’impresa della battaglia di Lepanto così da raccontare una pagina di storia importante della nostra città, mentre il prossimo appuntamento è per il 29 giugno con il Gioco del Ponte, senza dimenticare la Regata delle Antiche Repubbliche Marinare in programma a Genova a settembre, ancorché la data non sia ancora definitiva, con la speranza quest’anno di essere competitivi“.



Probabilmente, la più emozionata in quanto al suo primo Palio nella nuova veste di Assessore allo Sviluppo sportivo delle regate e dei pali remieri, Frida Scarpa così commenta: “E’ stata un’edizione molto combattuta, a simboleggiare il grande lavoro che stiamo facendo per lo sviluppo del settore remiero in generale, iniziato addirittura lo scorso gennaio grazie anche alla collaborazione con la Port Authority che ci consente di allenarci sul Canale dei Navicelli indipendentemente da quelle che sono le condizioni dell’Arno, così che, indipendentemente da chi ha vinto, abbiamo visto degli equipaggi molto forti che sono arrivati molto vicini con dei grandi atleti, permettendomi di sottolineare che all’interno della Barca rossa vi sono quattro componenti del Galeone Rosso che prenderà parte alla prossima Regata della Antiche Repubbliche Marinare, a testimonianza che le scelte dell’Amministrazione sono corrette. Tra le soddisfazioni – prosegue l’Assessore – va anche inserito il superamento delle polemiche che avevano visto l’anno scorso esporre da parte degli atleti uno striscione con cui reclamavano una maggiore attenzione verso di loro, visto l’impegno profuso dall’Amministrazione in tal senso, tanto che a giorni firmeremo una concessione con l’ANAS per la casetta sopra il Ponte dell’Impero che verrà poi assegnata alla barca Celeste e stiamo altresì lavorando assiduamente per ciò che riguarda la barca Gialla per dare una sede anche alla stessa, a testimonianza che l’impegno non manca e di quanto l’Amministrazione sia presente anche sul piano degli investimenti. Ritengo pertanto – conclude Frida Scarpa – che la decisione del Sindaco Conti di scindere in due parti l’Assessorato alle Tradizioni Storiche separando la parte prettamente sportiva sia stata una scelta giusta che ha fatto sì che io e l’Assessore Filippo Bedini si lavori in stretta sinergia con una grande collaborazione e sintonia, così che le rispettive competenze vengono valorizzate consentendo ad ognuno di noi di concentrarsi su quelle che sono le proprie conoscenze, circostanza che, personalmente, ha altresì contribuito ad arricchirmi molto, consentendomi di apprezzare molti aspetti di queste tradizioni della nostra identità e della nostra città in maniera ancor più approfondita“.

Questi gli equipaggi del Palio di San Ranieri 2024, con ogni imbarcazione composta da otto vogatori, il timoniere e il montatoreBarca celeste. Edoardo Margheri, Mirko, Barbieri, Luigi Mostardi, Alessandro Bernardini, Edoardo Pagni, Luca Romani, Edoardo Bellani, Flavio Ricci, Timoniere Gabriele Ciulli, Montatore Joel Solomon Devine.

Barca Rossa. Gianluca Santi, Matteo Stefanini, Simone Tonini, Leonardo Pioli, Manuel Igneri, Gregorio Menicagli, Tommaso Carmignani, Sasha Sicurami, Timoniere Marco Bellani, MontatoreMichele Ognibene.

Barca Verde. Gadducci Matteo, Vitarelli Lapo, Sbrana Daniele, Barandoni Simone, Gadducci Francesco, Martelli Andrea,Simoni Tommaso, Colombini Matteo, Timoniere Mollica Alessio, MontatoreTenze Jacopo, riserva Brillante Paolo, Delucchese Tommaso, Allenatore Micaelli Federico.

Barca gialla. Michele Pratesi, Cini Lorenzo, Del Carratore Davide, Cavatorta Leonardo, Lisiak Patrik, Federico Dini, Saggese Vito, Marocchelli Leonardo, Timoniere Pellegrini Riccardo, Montatore Nicola Rizzo.

Last modified: Giugno 18, 2024