Riqualificazione della Casa di Comunità a Santa Croce sull’Arno: un nuovo polo Sanitario per la comunità locale

Scritto da admin• 9:39 pm• Santa Croce sull'Arno

SANTA CROCE SULL’ARNO – La Casa di Comunità a Santa Croce sull’Arno, precedentemente un presidio socio sanitario, sta subendo un processo di riqualificazione per diventare un punto di riferimento per la comunità locale in termini di assistenza sanitaria. Questo progetto, avviato in collaborazione con l’Azienda Usl Toscana Centro, mira a trasformare la struttura in conformità con i requisiti stabiliti dal Ministero della Salute per ottenere l’accreditamento regionale.

All’apertura dei lavori erano presenti diverse figure istituzionali, tra cui il Presidente della Regione Toscana, il Sindaco di Santa Croce, e dirigenti sanitari locali.

La riqualificazione coinvolge tre fabbricati per un totale di 780 mq, con l’obiettivo di trasformare gli spazi esistenti per le attività distrettuali e ristrutturare una struttura recentemente acquisita.

La Casa di Comunità diventerà un punto centrale per l’assistenza sanitaria locale, fornendo servizi di medicina generale, ambulatori specialistici, programmi di screening e vaccinazioni, punto prelievi, consultorio per giovani e telemedicina. Si mira a rafforzare l’assistenza sanitaria sul territorio, offrendo una vasta gamma di servizi sotto lo stesso tetto.

Il Direttore della Asl Toscana centro ha sottolineato l’importanza di questo intervento nel migliorare i servizi territoriali e ha elogiato la collaborazione tra la Regione Toscana e il comune di Santa Croce. La riqualificazione è finanziata da diverse fonti, compresi fondi regionali, nazionali e del PNRR, e si prevede che i lavori dureranno 18 mesi.

Last modified: Aprile 24, 2024