Il consigliere Buoncristiani, il ministro Musumeci e il nostro mare

Written by Redazione• 12:41 pm• Pisa, Politica

PISA – Pisa e il mare: un argomento importante affrontato con il ministro Nello Musumeci, nel corso della sua visita in città, dal consigliere comunale Anna Buoncristiani (Fratelli d’Italia).

Al mare è profondamente legata la storia pisana, nei secoli e tuttora: marineria, turismo, nautica, litorale, ambiente marino.

Non sono solo i grandi porti e le città che li ospitano a trovarsi al centro delle politiche del mare. Anche un litorale come il nostro deve tornare a essere protagonista di una visione di sviluppo, cura, valorizzazione e sicurezza.

Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone rappresentano una risorsa straordinaria, ma richiedono attenzione, investimenti, manutenzione, qualità urbana, difesa della costa e una strategia capace di tenere insieme turismo, ambiente, economia del mare e protezione civile.

Il Ministro ha mostrato grande attenzione e disponibilità, dichiarandosi pronto ad approfondire con la stessa Buoncristiani questi temi a Roma, perché Pisa e il suo litorale meritano di essere ascoltati anche nei luoghi in cui si costruiscono le politiche nazionali.

La politica avrà dunque un’occasione in più per portare i problemi e le potenzialità del nostro territorio sui tavoli giusti, con serietà e concretezza. Il litorale pisano non deve essere considerato una periferia: può arrivare a svolgere un ruolo strategico per la città e il suo avvenire.

Last modified: Maggio 12, 2026