Assistenza specialistica scolastica, Buscemi: «Il Comune non ha mai tagliato un euro»

Written by Redazione• 12:15 pm• Pisa, Attualità

PISA- «Il Comune di Pisa non ha mai tagliato un euro per l’assistenza specialistica». L’assessore ai servizi educativi Riccardo Buscemi interviene sul servizio rivolto agli alunni con fragilità e afferma che gli stanziamenti previsti nei bilanci comunali sono stati integrati con ulteriori risorse.

Secondo i dati riferiti dall’assessore, la spesa del Comune è passata da circa 600mila euro nel 2020 a oltre 1,4 milioni previsti per il 2026, con una proiezione di 1,7 milioni nel 2027. «Il fabbisogno orario (e il relativo costo) il Comune di Pisa non li ha mai messi in discussione», dichiara Buscemi.

La valutazione dell’appropriatezza delle ore, precisa, spetta ai soggetti tecnici competenti; la gestione del servizio è stata delegata all’Asl Toscana Nord Ovest.

Last modified: Settembre 25, 2026