Contributo affitto: scadenza il 22 ottobre per fare domanda al Comune di Vecchiano 

VECCHIANO – C’è tempo fino al prossimo 22 ottobre per gli aventi diritto per fare domanda per il Contributo affitto.

Gli aventi diritto potranno beneficiare di un contributo di circa 500 euro in base all’Ise di riferimento, e comunque non superiore a 32. 456 euro. 

La Regione Toscana investe 10.387 euro di contributo, e il Comune di Vecchiano apposta circa 3000 euro di risorse. 

Tutti i dettagli rivolgendosi all’Urp di Via XX Settembre a Vecchiano, email info@comune.vecchiano.pisa.it e urp@comune.vecchiano.pisa.it, tel 050859659 /32

