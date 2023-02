Rinviato lo sfratto in Via del Sanguigno a Cisanello

Scritto da admin• 5:04 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – “Lunedì 20 febbraio il picchetto promosso da ASIA USB PISA ha ottenuto un rinvio fino al 21 di Aprile per un’altra delle centinaia di famiglie che stanno rischiando di finire per strada nella nostra città; nessuna foglia si muove da palazzo Gambacorti contro la crisi abitativa delle famiglie di lavoratori e studenti di Pisa!”, affermano i rappresentanti di Asia Usb Pisa.

“Lo scorso novembre il Sindaco Conti – prosegue la nota – aveva proclamato la messa a disposizione a partire da Gennaio di quest’anno di 50 nuovi appartamenti pubblici, ma dove sono? I cittadini in difficoltà devono aspettare il clou della campagna elettorale per vedersi assegnare la casa per cui hanno diritto da anni? La domanda è retorica perché è evidente come la giunta Conti si preoccupi dei problemi degli abitanti di Pisa che non siano i soliti gruppi di potenti e ricchi soltanto per specularci elettoralmente! I soldi devono essere spesi per rendere abitabili e disponibili le quasi 200 case pubbliche vuote e investiti in opere per le fasce sociali più deboli della città, a sostegno dei salari, delle pensioni e dei servizi pubblici; prospettiva che la Giunta Conti rifiuta a priori, come dimostra ancora una volta la volontà di far spendere al Governo 190milioni per una nuova base militare buona solo per accelerare l’escalation verso una terza guerra mondiale i cui costi umani, sociali e ambientali stanno pagando soltanto i più poveri!“, conclude la nota.

Last modified: Febbraio 20, 2023