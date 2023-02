Ampliamento dei confini del Parco di San Rossore. Ziello (Lega):”Bani sospenderà il percorso del suo Piano calato dall’alto grazie alla mobilitazione popolare”

Scritto da admin• 4:56 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – “Le voci che arrivano dal Parco di San Rossore e dal palazzo della Regione Toscana sono sempre più insistenti e chiare circa l’imminente decisione ormai presa o fatta prendere dal Presidente del Parco, Lorenzo Bani, di sospendere il percorso del suo Piano, calato dall’alto, grazie alla grande mobilitazione popolare che ha innescato“, afferma l’Onorevole Edoardo Ziello (Lega).

“Un bellissimo fenomeno partecipativo che ha coinvolto centinaia di cittadini e cittadine che hanno in comune proprio l’enorme incertezza per il proprio futuro innescata dallo stesso Bani con la fuga di notizie sul suo Piano che ha alterato gli umori di centinaia di operatori, dagli agricoltori ai cacciatori fino ai semplici cittadini intimoriti dalle sortite strampalate del presidente come quella relativa alla trasformazione del Parco in zona franca per i lupi“.

“La decisione relativa alla sospensione del percorso è stata obbligata perché con il polverone causato e le giuste arrabbiature che si sono sollevate non poteva che andare diversamente considerando che il comune di Pisa, ente locale con la partecipazione più elevata nella comunità del parco, tra pochi mesi andrà al voto amministrativo. Questa è una prima grande vittoria all’insegna della partecipazione diretta e popolare che dimostra quanto sia importante coinvolgere sempre i cittadini, le cittadine e gli operatori del territorio prima di adottare delle decisioni impattanti al livello territoriale. Questa sospensione però non cambia il fatto che il Parco non deve assolutamente inglobare l’area di Coltano perché le aziende agricole subirebbero dei danni enormi a causa della fauna senza controllo che andrebbe a danneggiare i raccolti. Le aziende coltanesi già hanno uno sviluppo limitato a causa dei vincoli dell’area vicina al Parco, figuriamoci che cosa potrebbe accadergli se finissero all’interno della stessa area protetta. Non possiamo permetterlo e ci batteremo per evitarlo al livello locale e regionale”, conclude il Deputato della Lega Edoardo Ziello.

Last modified: Febbraio 20, 2023