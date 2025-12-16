Rinviata di 24 ore la sospensione idrica prevista a Pisa

Written by admin• 11:11 am• Pisa, Attualità

PISA – Acque rende noto che i lavori programmati sulla rete idrica nel comune di Pisa, inizialmente previsti per la tarda serata di oggi, martedì 16 dicembre, sono stati rinviati di 24 ore a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

La sospensione dell’erogazione idrica avverrà quindi dalle ore 21 di domani, mercoledì 17 dicembre, fino alle ore 6 di giovedì 18 dicembre e interesserà le seguenti strade e aree: vie Adige, Aretino, Arno, Brenta Cammeo, Campaldo, Cimabue, dei Bersaglieri, dei Macelli, del Marmigliaio, Fedi, Fiamme Gialle, Gabba, Giunta Pisano, Isonzo, Livenza, Natisone, Nelli, Niccolini, Po, Risorgimento, Rustichello da Pisa, Tagliamento, Uberti, Tevere, Traini, Vanni, Vecchia di Barbaricina; via Andrea Pisano nel tratto compreso tra le vie Bonanno e Diotisalvi; via delle Cascine nel tratto da via Nelli alla ferrovia; via Pietrasantina tra il cimitero e il sottopasso; via San Jacopo tra le vie del Marmigliaio e dei Bersaglieri; i larghi Cocco Griffi e dei Carabinieri e piazza Manin.

Al termine dell’intervento potranno verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a risolversi in breve tempo, che potrebbero interessare anche i quartieri Barbaricina, Cep, Porta a Mare, San Giusto-San Marco e la restante parte del quartiere Santa Maria.

Acque si scusa per i disagi e ricorda che per aggiornamenti o per segnalare eventuali persistenti fenomeni di torbidità nelle ore pomeridiane è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

