Al Teatro Le Sfide di Bientina uno show natalizio tra incanti, illusioni e altre cose impossibili

Written by Antonio Tognoli• 11:27 am• Bientina, Eventi/Spettacolo, Pisa

BIENTINA – Un show natalizio tra incanti, illusioni e altre cose impossibili per grandi e piccini. Venerdì 19 dicembre 2025 alle 21, al Teatro delle Sfide a Bientina (Pisa) – Via XX Settembre 30, è in programma lo spettacolo ‘Pianeta Meraviglia”. Di e con Francesco Meraviglia.

In seno alla 19° stagione del Teatro delle Sfide. Con il motto “La vita è meglio dal vivo”, torna con un pieno di titoli, ben 18, fino ad aprile 2026. Un progetto di Guascone Teatro sostenuto e promosso dal Comune di Bientina. Ingresso: 14,00 € intero, 12,00 € ridotto, 5,00 € bambini fino a 12 anni. Informazioni e prenotazioni: 3280625881 – 3203667354. Tutti i dettagli del programma su www.guasconeteatro.it.

Lo spettacolo – Si avvicina il Natale e tutti ne sentiamo la magia e il mistero. In questo spettacolo torneremo felicemente bambini. Un vero prestigiatore si svela in uno spettacolo originale, super coinvolgente e magico. Francesco Meraviglia, attraverso i suoi incanti e le sue illusioni, porta a “toccare con mano” che quanto sembra impossibile può divenire reale, in un gioco immaginifico elegante, divertente, ricco di emozioni e di stupore.Francesco Meraviglia si occupa di teatro, illusionismo e prestigiazione. Ha iniziato come manipolatore, ispirandosi alla figura classica del mago in frac, ha poi lavorato moltissimo per i bambini e, dalla metà degli anni ’90, ha scelto di esplorare un nuovo genere di spettacolo magico, legato alla parola, alla narrazione e all’emozione. Questo personale e particolare percorso di ricerca lo ha portato ad esibirsi in importanti teatri italiani e in location prestigiose come il celebre Fairmont Hotel di Montecarlo o nel teatro del Casinò di Saint-Vincent, dove è stato ospite dello spettacolo Infinity, la nuova frontiera della magia, un gran galà che ha debuttato all’Emirates Stadium di Londra e che ha visto sullo stesso palco alcune tra le più grandi star internazionali della magia contemporanea.

La presentazione della stagione 2025/2026 secondo il direttore artistico Andrea Kaemmerle

“Caro lettore, scusaci, sei testimone attivo di un teatro ESAGERATO, qualcosa che ha perso da tanti anni la capacità di darsi una misura e di vivere nella quotidianità ed un po’ meno nell’immaginazione. Ancora una volta la follia che alimenta i nostri sogni ha avuto il sopravvento. L’epoca di guerra e cinismo ci stava nuovamente intristendo e così siamo riusciti a galleggiare sui fogliacci della burocrazia e a costruire un programma di eventi che sarebbe più adatto a Parigi o Berlino che alla (seppur vivacissima) Bientina. Come reciterebbe un qualsiasi volantino di un qualunque supermercato: approfittane adesso! Entra in questo teatro come si entra nella propria casa, abitalo, prenditene cura e godi ogni settimana di questo spazio dove leggerezza, cultura e gentilezza sono ancora al primo posto. Se ti pare d’essere felice di questo, ricordati che devi questa gioia all’amministrazione comunale che al pari di noi artisti continua a difendere queste SFIDE nel suo teatro corsaro. Prendi almeno 3 di questi antichi libretti di carta, uno mettilo sul comodino e guarda quante occasioni avrai di star bene in compagnia di grandi artisti e belle parole, il secondo libretto regalalo ad un amico che ama il teatro ed uscire la sera per confrontarsi dal vivo con il mondo, il terzo…abbandonalo a caso in un luogo triste e caotico, immagina che sia un piccolo seme portato dal vento che se si posa su animi curiosi va a sbocciare in bellezza. Scusa, facciamoci pratici: qui di seguito trovi la guida a ben 18 spettacoli, se hai dai 3 ai 107 anni sei dei nostri. Il motto di quest’anno è “La vita è meglio dal vivo!”

Last modified: Dicembre 16, 2025