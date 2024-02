Rinnovo delle cariche nel Comitato Cittadino delle Antiche Repubbliche Marinare

Scritto da admin• 7:23 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Nel percorso di avvicinamento al tradizionale evento annuale costituito dalla regata delle Antiche Repubbliche Marinare – che quest’anno si terrà il 15 settembre prossimo a Genova – ecco che l’Amministrazione Comunale ha provveduto al rinnovo delle cariche del Comitato Cittadino delle Antiche Repubbliche Marinare, i cui componenti e relativi criteri sono stati illustrati presso la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti dagli Assessori Filippo Bedini e Frida Scarpa, nei rispettivi ruoli derivanti dalle deleghe alle Tradizioni della Storia e dell’Identità di Pisa ed allo Sviluppo sportivo delle Regate e dei Pali remieri.

di Giovanni Manenti

In relazione a detta circostanza, resasi necessaria in quanto il precedente Comitato era decaduto alla scadenza del mandato del Sindaco,l’Assessore Filippo Bedini ha tenuto a sottolineare come: “con il nuovo mandato sia stato analogamente nominato il nuovo Comitato Cittadino per le Antiche Repubbliche Marinare e, con l’assetto di collaborazione e sinergia con l’Assessore allo Sport Frida Scarpa, abbiamo suddiviso le nomine degli esperti fra tecnici legati all’aspetto agonistico ed esperti della rievocazione storica, ambito per il quale abbiamo lavorato moltissimo e con grande successo – a differenza, purtroppo dei risultati sportivi – negli ultimi cinque anni, ma che intendiamo rilanciare in quanto la sfida tra le Antiche Repubbliche Marinare è costituita da una Regata sui generis e sempre di più è nostro desiderio riportare i cittadini a vivere la giornata della regata in tutta la sua interezza, a conoscere quali siano i motivi che vedono queste quattro città condividere le rispettive radici per far sì che attraverso un evento spettacolare, sportivo e di aggregazione si possa riconoscere ed approfondire la Storia delle stesse, facendo sì che la Manifestazione si svolga sotto l’alto Patronato della Presidenza della Repubblica. Per quanto concerne i criteri seguiti per procedere alle nomine“, conclude Filippo Bedini, “gli stessi derivano, come in passato, dalla competenza, la passione ed anche lo spirito costruttivo di coloro che sono stati scelti, in quanto credo che se si vuole scalare una montagna così difficile da affrontare per il percorso che ci attende nel confrontarci con le altre realtà, la squadra debba essere composta di persone che abbiano poca voglia di polemiche e chiacchiere per, al contrario, remare tutti nella direzione di portare Pisa al successo per meriti sportivi e ad essere un fiore all’occhiello del Corteo delle Antiche Repubbliche Marinare“.

Dal punto di vista sportivo, la parola passa dunque all’Assessore Frida Scarpa, la quale precisa: “Siamo molto contenti di aver presentato anche il Comitato Cittadino, che ha un carattere tecnico-organizzativo e pertanto ci aiuterà assieme a tutti i suoi prestigiosi componenti per giungere nelle migliori condizioni possibili quest’anno a Genova, con gli equipaggi che si stanno allenando già dallo scorso mese di gennaio all’interno del Canale dei Navicelli, circostanza che mi pone nelle condizioni di ringraziare il Presidente della Port Authority Luciano Del Seppia, nonché il Comandante dei Vigili del Fuoco che ci offre la sua base nautica che ha una doppia funzione, vale a dire di luogo di allenamento dei ragazzi al pari di logistica per le riparazioni e ristrutturazioni delle barche, avendo modo di evidenziare come quest’anno sia la prima volta che abbiamo addirittura tre Galeoni a disposizione, il che significa che la rosa dei 16 atleti selezionati può allenarsi completamente, con la terza barca dedicata all’equipaggio femminile, cogliendo l’occasione per rivolgere un appello a tutte le praticanti il canottaggio femminile affinché contattino i responsabili tecnici per sottoporsi ai test attitudinali sia per una questione di prestigio sportivo che per il legame affettivo che questa grande Manifestazione ha con la nostra città. Dal punto di vista delle speranze di successo“, conclude l’Assessore Scarpa, “mi auguro che la suddivisione dei due settori affidandoli a due Assessorati distinti possa rivelarsi un valore aggiunto per la città, in quanto il lavoro che stiamo portando avanti ha come caratteristica lo spirito di condivisione, confrontandoci, ognuno per le rispettive competenze, su ogni tema, sottolineando infine che il fatto che la Regata sia slittata al prossimo 15 settembre rispetto al canonico periodo di giugno possa rappresentare un vantaggio per un equipaggio come il nostro di recente costituzione, avendo a disposizione un maggior tempo per allenarci e recuperare gli atleti che parteciperanno alle Olimpiadi di Parigi 2024, pur se quest’ultima circostanza vale ovviamente anche per le nostre avversarie“.

Questi i membri del Comitato cittadino: Michele Conti, in qualità di Sindaco con il ruolo di Presidente; Filippo Bedini, in qualità di Assessore alle Tradizioni della storia e dell’identità di Pisa con il ruolo di Vice Presidente; Frida Scarpa, in qualità di Assessore Sviluppo sportivo delle regate; Giuseppe Bacciardi, dirigente del Comune di Pisa, con funzioni di Provveditore e Tesoriere; Cordelia Tramontana – consigliere comunale del Comune di Pisa – consigliere; Marco Biondi – consigliere comunale del Comune di Pisa – consigliere; Enzo Meucci, Presidente Lega Navale Italiana – Sezione di Pisa – consigliere; Fabrizio Fantozzi, Capitano di Fregata Capitaneria di Porto di Livorno – consigliere; Luca Gagetti quale direttore sportivo – consigliere; Tommaso Antoni, esperto tecnico – consigliere; Massimo Bellani, esperto tecnico – consigliere; Andrea Bartelloni, esperto tecnico – consigliere; Iacopo Danielli, esperto della tradizione storica – consigliere; Stefano Gianfaldoni, esperto della tradizione storica – consigliere; Roberto Balestri – consigliere con ruolo d’onore.

