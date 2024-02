Paolo Bianco: “Con il Pisa non sarà facile, ma noi ci esaltiamo in gare come queste”

Scritto da admin• 9:36 pm• Pisa SC

PISA – Alla vigilia della gara fra Pisa e Modena in programma mercoledì 28 febbraio ore 20.30 all’Arena Anconetani, ha parlato in conferenza stampa il mister dei canarini modenesi mister Paolo Bianco.

di Maurizio Ficeli

Queste le sue parole che abbiamo estrapolato dal portale “Parlando di Sport. it”.

Sulla gara giocata contro lo Spezia: “La squadra ha fatto una partita giusta, sia in parità numerica che in superiorità. Abbiamo tirato in porta 31 volte, metterei la firma per vedere il Modena giocare così. Un pizzico di fortuna, poi, è fondamentale in queste gare”

Su l’ex nerazzurro Tremolada e su Bozhanaj:” Tutti i giocatori si allenano bene, fa parte del momento della stagione, mi dispiace che hanno poco spazio ma vedo bene altri giocatori attualmente”.

Riguardo al Pisa: “Ha perso le ultime due gare, non sarà una gara facile. La squadra nerazzurra, inoltre, ha un’idea precisa di calcio, hanno avuto alti e bassi. Sarà una partita complicata, ma il Modena si esalta in partite come queste”.

Sui doppi ex: “Gliozzi e Bonfanti stanno molto bene entrambi. Col Cosenza non abbiamo avuto la veemenza per passare in vantaggio, con lo Spezia si”.

Giocatori a disposizione: ”Tornano Strizzolo e Battistella, sono tutti a disposizione tranne Gargiulo, Guarino e Cotali squalificato”.

Paolo Bianco (foto Modena FC)

Last modified: Febbraio 28, 2024