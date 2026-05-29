Rifiuti, si estende la misurazione dell’indifferenziato nei quartieri di Porta a Lucca sud-est, zona di via Bonanno e I Passi.

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Lunedì 8 giugno assemblea pubblica per spiegare ai cittadini la novità

PISA – Dopo i quartieri di Cep, Don Bosco, Pratale, Gagno e Porta a Lucca ovest, si estende anche alle zone di Porta a Lucca sud-est, zona di via Bonanno e I Passi, la sperimentazione per misurare i rifiuti indifferenziati prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche, con l’obiettivo di arrivare successivamente all’applicazione della tariffazione puntuale in tutto il Comune di Pisa.

TARIFFAZIONE PUNTUALE COS’È E COME FUNZIONA. Il Comune di Pisa ha avviato a partire dal 2025 un nuovo sistema di misurazione del rifiuto indifferenziato per arrivare alla futura TARIP (Tariffazione Puntuale). Nel 2026 il sistema di misurazione si estenderà gradualmente a tutto il territorio comunale. La tariffazione puntuale si basa sul principio di equità “chi meno inquina meno paga”, misurando il numero di conferimenti di rifiuti indifferenziati delle singole utenze. In questo modo, chi sarà più attento nel fare la differenziazione dei propri rifiuti e produrrà meno rifiuto secco residuo (contenitore grigio), contribuirà a tutelare l’ambiente e a contenere i costi della propria bolletta TARI. Attraverso la tariffazione puntuale si può rendere equa la propria bolletta e pagare inbase ai propri comportamenti virtuosi. Ogni utenza dovrà essere responsabile nel fare una migliore raccolta differenziata, separando correttamente tutte le tipologie di rifiuto differenziabili limitando al minimo il rifiuto indifferenziato.

CONTENERE I COSTI. Attraverso un comportamento attento si può massimizzare la raccolta differenziata dei rifiuti ai fini del loro riciclo; migliorare la qualità delle singole frazioni raccolte (vetro, carta, organico e multimateriale); minimizzare la produzione dei rifiuti indifferenziati destinati al costoso smaltimento in discarica; migliorare la tutela dell’Ambiente.

«Con questa estensione della tariffazione puntuale – spiega l’assessore all’ambiente Elena Del Rosso – proseguiamo in un percorso che tiene insieme sostenibilità ambientale, equità e miglioramento del decoro urbano. L’obiettivo è duplice: da una parte incentivare comportamenti virtuosi nella raccolta differenziata, dall’altra ridurre l’abbandono improprio dei rifiuti e il conferimento dell’indifferenziato, che rappresenta il costo maggiore per la collettività. Si tratta di un modello che va nella direzione indicata anche dall’Unione Europea, fondata sul principio “chi più inquina più paga”: chi produce meno rifiuto indifferenziato e differenzia meglio deve essere premiato. È una sfida culturale prima ancora che organizzativa, che punta a rendere Pisa una città più pulita, più responsabile e più attenta all’ambiente e alla qualità dello spazio pubblico».

Nuovi cassonetti per l’indifferenziata a Porta a Lucca sud-est e I Passi. La sperimentazione, che sarà avviata entro la fine di luglio, si basa sull’utilizzo di contenitori stradali con accesso controllato e bocca volumetrica da 40 litri, e prevede il passaggio, per i soli rifiuti indifferenziati, dal porta a porta all’utilizzo di cassonetti intelligenti ad accesso controllato mediante tessera, che sarà distribuita ai cittadini regolarmente iscritti alla TARI. Resta invece invariata la raccolta differenziata per carta, organico e multimateriale, che continuerà in modalità porta a porta secondo il calendario consueto, e quella per il vetro che continuerà con le campane stradali.

I bidoni condominiali per i rifiuti indifferenziati verranno rimossi e i mastelli unifamiliari non verranno più raccolti (per le utenze unifamiliari verrà sospeso il ritiro di pannolini e pannoloni che verranno conferiti nel bidone stradale). Sarà possibile conferire i propri rifiuti indifferenziati a qualsiasi ora e giorno con la sola attenzione di ridurre al massimo il numero dei conferimenti. Saranno attivati controlli specifici e capillari sulla raccolta differenziata sia delle utenze condominiali che unifamiliari al fine di evitare abbandoni di indifferenziato.

Le vie interessate a Porta a Lucca sud-est: Corte Agonigi, Largo Arieti Silvano, Piazzale Amalfi, Piazzale Genova, Piazzale Ravenna, Piazzale Sicilia, Rotonda Martiri Delle Foibe, Via Abba Giuseppe Cesare, Via Baracca Francesco, Via Don Bertini Giuseppe, Via Bologna, Via Borsellino Paolo, Via Borsi Giosuè, Via Cagliari, Via Cei Antonio Tenente, Via Del Brennero (solo civici pari), Via Dell’ Ozeretto, Via Di Gello, Via Diaz Armando, Via Falcone Giovanni, Via Filzi Fabio, Via Firenze, Via Galluppi Pasquale, Via Isole Lipari, Via Istria, Via Locatelli Antonio, Via Lorenzini Orlando Generale, Via Lucchese, Via Luigi Bianchi, Via Marche, Via Matilde Contessa, Via Milano, Via Molise, Via Napoli, Via Olbia, Via Palermo, Via Perugia, Via Piave, Via Randaccio Giovanni, Via Rindi Ugo (solo civici dispari fino al 45), Via Rismondo Francesco, Via Rizzo Luigi, Via Rosmini Antonio, Via Rossa Guido, Via Rosselli Fratelli, Via Sant’Ansano, Via Santo Stefano, Via Sassari, Via Sauro Nazario, Via Savona, Via Serani Ettore, Via Siracusa, Via Torino.

Le vie interessate a I Passi: Via XXIV Maggio, Via Porta Carlo, Via Monti Vincenzo, Via Giordani Pietro, Via Galiani Ferdinando, Via De Sanctis Francesco, Via D’acquisto Salvo, Via Cuoco Vincenzo, Via Belli Giuseppe Gioacchino, Piazza Verga Giovanni, Largo Nievo Ippolito.

Nuovi cassonetti per tutte le tipologie di rifiuto in zona via Bonanno. Nella zona di via di Bonanno Pisano si cambia completamente sistema di raccolta e si passa dal porta a porta ai cassonetti automatici per tutte le tipologie di rifiuto. A partire dalla fine di luglio saranno attivi i nuovi contenitori per la raccolta differenziata con accesso controllato mediante tessera elettronica personalizzata. I nuovi contenitori per il conferimento di carta, organico, indifferenziato, multimateriale e vetro saranno accessibili mediante tessera che sarà consegnata ai cittadini regolarmente iscritti alla TARI.

Le vie interessate in zona via Bonanno: Via Bonanno Pisano (solo civici dispari), Via Vecchia Barbaricina, Via Vanni Turino, Via Traini Francesco, Via Spinello Aretino, Via Giunta Pisano, Via Gabba Carlo Francesco, Via Fancelli Pandolfo, Via Diotisalvi, Via Di Tedice Enrico, Via Cimabue, Via Andrea Pisano, Piazza Del Sarto Andrea. Largo Lucio Lazzarino.

Nel cassonetto grigio va conferito il rifiuto secco residuo, ovvero i rifiuti non riciclabili, pertanto è il tipo di cassonetto da utilizzare il meno possibile perchè il suo contenuto è quello che finisce per saturare le discariche e che, ricordiamo, necessita di maggiori costi per il suo smaltimento.

Assemblea pubblica. Lunedì 8 giugno alle ore 17.00, presso l’aula PN8 del Polo didattico Porta Nuova dell’Università di Pisa (via Padre B. Fedi) si terrà un’assemblea pubblica per informare i cittadini di tutti e tre i quartieri interessati della novità in atto. Nell’occasione sarà anche consegnato ai presenti il calendario per il ritiro della tessera, necessaria per accedere ai nuovi cassonetti.

Consegna tessere. Le tessere elettroniche per l’apertura dei cassonetti automatizzati verranno consegnate agli iscritti TARI presso i seguenti punti di distribuzione: dal 11 Giugno al 9 Luglio (escluse festività nazionali e patronali): Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30: Martedì e Giovedì dalle ore 14:00 alle ore 18:00 presso l’Istituto Istruzione Superiore “L. da Vinci- Fascetti”, Via Contessa Matilde n. 74. Successivamente sarà possibile richiedere le tessere a Geofor all’indirizzo: tessere@geofor.it

Apertura cassonetti con lo smartphone. Una importante novità è rappresentata dal fatto che i cassonetti intelligenti ad accesso controllato per la raccolta dei rifiuti indifferenziati potranno essere aperti anche tramite smartphone, oltre che con la tessera, scaricando l’app SIGMA GEOFOR e inserendo le credenziali in essa riportate.

Chi non fosse ancora iscritto alla TARI deve attivare l’iscrizione al servizio SEPI (via Battisti 53) telefonando al numero 050220561 o attraverso lo sportello online raggiungibile al link: www.sepi-pisa.it//contact. Successivamente sarà possibile richiedere la tessera al call center Geofor: callcenter@geofor.it.

Last modified: Maggio 29, 2026