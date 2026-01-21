Written by Gennaio 21, 2026 1:14 pm Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

Rifiuti, dal 26 gennaio nuovi cassonetti intelligenti in alcune zone di Pisa

PISA – Da lunedì 26 gennaio 2026 entra in vigore una nuova modalità di raccolta dei rifiuti in alcune zone della città, con il passaggio dal porta a porta ai cassonetti intelligenti. Il cambiamento riguarda piazza Santa Croce in Fossabanda, via Cosimo Ridolfi, via del Borghetto, via Silvio Luschi, via Valentino Baldacci, via San Michele degli Scalzi e tratti di Lungarno Bruno Buozzi.

«Il modello dei cassonetti intelligenti, già avviato in altre aree – spiega Giulia Gambiniviene progressivamente esteso, confermando l’impegno dell’Comune di Pisa per una gestione dei rifiuti più sostenibile ed efficiente». L’avvio del servizio è stato preceduto da attività informative e dalla consegna delle tessere agli utenti TARI; è inoltre prevista una fase iniziale di supporto, monitoraggio e controllo per agevolare la transizione e prevenire comportamenti scorretti.

Il nuovo sistema utilizza contenitori stradali apribili solo con tessera elettronica intestata agli utenti iscritti alla TARI. Con l’attivazione dei cassonetti intelligenti, la raccolta porta a porta viene definitivamente sospesa nelle vie interessate. L’obiettivo è migliorare efficienza, sicurezza e controllo del servizio, favorendo una corretta gestione degli spazi pubblici.

Chi non è ancora in possesso della tessera può richiederla contattando Geofor (numero verde 800 959095; callcenter@geofor.it). Per nuove iscrizioni o rettifiche TARI è possibile rivolgersi a SEPI S.p.A. (via Battisti 53; 050 220561; sportello online su sepi-pisa.it).

