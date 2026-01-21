Inter – Pisa affidata a Marcenaro, il fischietto della Promozione in serie A

Written by admin• 1:12 pm• Pisa SC

PISA – Sarà il 33enne ligure Matteo Marcenaro della Sezione di Genova l‘arbitro designato a dirigere la sfida di venerdì 23 gennaio alle ore 20:45 al “Meazza” tra Inter e Pisa, coadiuvato dai guardalinee Gamal Mokhtar della Sezione di Lecco e Daisuke Emanuele Yoshikawa della Sezione di Roma 1, con Giovanni Ayroldi della Sezione di Molfetta in veste di quarto uomo, mentre in sala VAR sarà presente Matteo Gariglio della Sezione di Pinerolo, assistito da Davide Massa della Sezione di Imperia.

Dopo un triennio (2014-’17) a dirigere incontri di Serie D, Marcenaro vive il successivo quadriennio in Serie C prima di entrare a far parte dei ruoli della CAN A.B a partire dalla stagione 2021-’22 pur avendo già esordito nel Torneo Cadetto il 10 maggio 2021 all’ultima giornata, arbitrando proprio Pisa-Entella conclusa con il successo dei nerazzurri per 3-2.

Il debutto nella Massima Serie avviene viceversa per Marcenaro a fine novembre 2021 con la direzione di Verona-Cagliari 0-0 e, da allora, il suo bilancio complessivo parla di 42 direzioni in A e 35 in B, avendo nel corrente Campionato di A già sette presenze all’attivo, ovvero Juventus-Parma 2-0 alla prima giornata, Milan-Bologna 1-0 alla terza, Torino-Napoli 1-0 alla settima e Como-Verona 3-1 alla nona, Atalanta-Fiorentina 2-0 alla 13esima e Roma-Sassuolo 2-0 alla ventesima, oltre ad aver diretto il beneaugurante precedente Pisa-Cremonese 1-0 alla 11esima, ovvero tutte gare concluse con la vittoria dei padroni di casa.

Per quanto concerne i precedenti coi nerazzurri, oltre al citato esordio in B del fischietto ligure e la recente direzione di Pisa-Cremonese, sono altre sei le occasioni in cui ha arbitrato il Pisa, le prime due in Serie C – Pisa-Cuneo 1-0 alla 24esima giornata del Campionato 2017-’18 e Carrarese-Pisa 4-1 alla 13esima giornata del successivo Torneo – e le restanti fra i cadetti, vale a dire Pisa-Ascoli 1-1 all’11esima giornata e Pordenone-Pisa 0-1 alla 28esima giornata del torneo 2021-’22, per poi tornare a dirigere i nerazzurri per Pisa-Como 1-1 alla 12esima giornata del Campionato 2023-’24 e quindi nella trasferta di Bari del 4 maggio 2025 in cui, nonostante la sconfitta per 0-1. il Pisa festeggia la matematica Promozione in Serie A, per un bilancio complessivo, pertanto, di 4 vittorie, due pareggi ed altrettante sconfitte.

Designazioni 22esima giornata Serie A 2025-’26:

Inter – Pisa – Matteo Marcenaro della Sezione di Genova

Como – Torino –Ermanno Feliciani della Sezione di Teramo

Fiorentina – Cagliari – Marco Guida della Sezione di Torre Annunziata

Lecce – Lazio – Daniele Chiffi della Sezione di Padova

Sassuolo – Cremonese – Giuseppe Collu della Sezione di Cagliari

Atalanta – Parma –Juan Luca Sacchi della Sezione di Macerata

Genoa – Bologna – Fabio Maresca della Sezione di Napoli

Juventus – Napoli – Maurizio Mariani della Sezione di Aprilia

Roma – Milan – Andrea Colombo della Sezione di Como

Verona – Udinese – Gianluca Manganiello della Sezione di Pinerolo

