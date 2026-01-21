Anima Mundi, pubblicato il bando del Concorso internazionale di composizione sacra 2026

Written by admin• 1:16 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – L’Opera della Primaziale Pisana ha pubblicato il bando della XVIII edizione del Concorso Internazionale di Composizione Sacra “Anima Mundi”, inserito nell’ambito dell’omonima Rassegna di Musica Sacra, considerata uno degli appuntamenti più prestigiosi del settore a livello internazionale.

Il concorso nasce con l’obiettivo di valorizzare e dare continuità alla storica tradizione della Cappella Musicale del Duomo di Pisa, attiva fin dal XVI secolo, e al tempo stesso di arricchire il repertorio sacro contemporaneo, affiancando nuove composizioni ai grandi capolavori della musica sacra.

Il tema: il Cantico delle Creature

Per l’edizione 2026, i compositori sono chiamati a confrontarsi con San Francesco d’Assisi e con uno dei testi più celebri della spiritualità italiana, il Cantico delle Creature, nell’anno in cui ricorre l’ottavo centenario della sua morte.

La composizione dovrà essere scritta per voce recitante e orchestra d’archi (tre violini primi, tre violini secondi, tre viole, due violoncelli e contrabbasso) e avere una durata compresa tra 8 e 10 minuti.

Requisiti di partecipazione

Il concorso è aperto a compositori di ogni nazionalità e senza limiti di età, in possesso di un titolo accademico in composizione o iscritti a corsi di primo o secondo livello presso Conservatori o istituti equiparati, italiani o esteri. Ogni partecipante potrà presentare una sola partitura, che dovrà essere originale, inedita e mai eseguita né incisa.

Premio e scadenze

Il materiale dovrà essere inviato entro il 23 aprile 2026. La commissione giudicatrice, composta da musicisti e compositori di chiara fama e presieduta dal direttore artistico della Rassegna Anima Mundi, assegnerà un premio di 5.000 euro al vincitore.

L’esito del concorso sarà pubblicato entro luglio 2026, mentre la composizione vincitrice verrà eseguita nel settembre 2026 nella Cattedrale di Pisa, all’interno della XXV edizione della Rassegna di Musica Sacra Anima Mundi.

Il bando completo e la domanda di iscrizione sono disponibili sul sito ufficiale dell’Opera della Primaziale Pisana: www.opapisa.it.

