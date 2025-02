Riconoscimenti per gli atleti della Canottieri Pontedera: premiate le medaglie d’oro ai campionati italiani di società

Written by admin• 12:54 pm• Eventi/Spettacolo, Pisa, Pontedera, Sport, Sport

PONTEDERA – “Un riconoscimento significativo, che celebra lo sviluppo sia qualitativo che quantitativo di una realtà sportiva che rappresenta un vanto per la città e l’intero territorio.” Con queste parole, l’assessore comunale allo sport, Mattia Belli, ha accompagnato la cerimonia di consegna delle targhe agli atleti della Canottieri Pontedera, che lo scorso anno hanno ottenuto medaglie d’oro ai campionati italiani di società.

L’evento si è svolto nel tardo pomeriggio di ieri nella sala consiliare di Palazzo Stefanelli, alla presenza di numerosi atleti, del presidente e allenatore della società, l’olimpionico Leonardo Pettinari, e della consigliera comunale con delega alla valorizzazione sportiva, Alice Paletta, che ha sottolineato l’importanza dello sport come strumento educativo. Pettinari ha tracciato un bilancio del lavoro svolto, definendolo “sempre produttivo”, e ha espresso la volontà di proseguire nella crescita della società, sottolineando l’impegno di tanti giovani in una disciplina che richiede “dedizione, insegnamento e rispetto delle regole.”

Le targhe sono state assegnate ad Arianna ed Elisa Marconcini, campionesse nel due senza under 19 (Elisa Marconcini ha vinto anche l’oro nel quattro con under 19 alla competizione internazionale Coupe de la Jeunes), e a Cosimo Del Corso e Francesco Garruccio, vincitori nel due senza under 23 maschile.

