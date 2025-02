Crescita dell’Imprenditoria straniera nelle Province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa: settori in espansione e sostenibilità economica

Written by admin• 12:55 pm• Attualità, Pisa

PISA – Nel 2023, l’imprenditoria straniera continua a crescere nelle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa. Lucca registra un aumento del 4,7%, con una quota del 11,6% di imprese straniere, mentre Massa-Carrara cresce del 2,6%, arrivando al 12,2%. Pisa segna un incremento del 3,5%, con la maggiore incidenza nella Toscana Nord-Ovest (13,8%).

I settori trainanti della crescita sono le costruzioni e l’industria, in particolare nella cantieristica nautica e nelle attività edili specializzate. Anche i servizi, come la ristorazione e i servizi alle imprese, mostrano una buona performance. Nonostante un calo nel commercio ambulante, l’agricoltura e i servizi alla persona sono in crescita.

Il Presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, Valter Tamburini, sottolinea l’importanza di sostenere la micro impresa, con un programma formativo per aiutare a trasformare idee in attività sostenibili.

Nel dettaglio, Pisa, con una crescita del 3,5%, vede un aumento delle attività edili (+4,5%) e dei servizi alla persona (+11,8%).

Nel complesso, l‘imprenditoria straniera sta contribuendo significativamente alla vitalità economica delle tre province, ma le imprese si trovano spesso ad affrontare difficoltà nel consolidarsi e crescere.

Last modified: Febbraio 14, 2025