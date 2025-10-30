Riccardo Bilei si porta a casa il pallone e permette al Castelnuovo di passare il turno

Pisa — Mercoledì 29 ottobre si sono tenuti i 32simi di finale della Coppa Toscana di Seconda Categoria e gli ottavi di finale della Coppa Provincia di Pisa di Terza Categoria.
di Leonardo Miraglia
Questi i risultati degli incontri a cui hanno partecipato le squadre pisane di categoria:
Coppa Toscana di Seconda Categoria, 32simi di finale
dalle 20
- Castelnuovo Val di Cecina vs San Vincenzo Calcio: R. Bilei, R. Bilei, R. Bilei 3-1 C. Garzella; MVP: Riccardo Bilei (Castelnuovo Val di Cecina). Si qualifica ai 16simi di finale il Castelnuovo Val di Cecina.
dalle 20:30
- Academy Livorno Calcio vs Terricciola 1975: I. Ferretti, T. Bombaci 2-3 L. Ciardelli, L. Bracci, L. Ciardelli; MVP: Luca Ciardelli (Terricciola 1975). Il Terriciola si qualifica per i 16simi di finale.
- Castelfranco Calcio vs Capanne Calcio 1989: L. Masini (8′ pt), A. Ercole 2-0; MVP: Riccardo Camerini (Castelfranco Calcio).Passa al turno successivo il Castelfranco Calcio.
- San Prospero Navacchio vs Tre e 23 Academy: A. Masini, M. Collecchi 3-1 S. Lettori; MVP: Simone Lettori (Tre e 23 Academy). Accede ai 16simi di finale il San Prospero Navacchio.
dalle 20:45
- Chiesina Uzzanese vs Pontasserchio: F. Tondi, F. Quiriconi 2-1; MVP: Francesco Tondi (Chiesina Uzzanese). Si qualfica al prossimo turno il Chiesina Uzzanese.
dalle 21
- Corazzano vs Capraia: M. Buhne (14′ pt) 1-0; MVP: Mario Buhne (Corazzano). Il Corazzano accede ai 16simi di finale.
Coppa Provincia di Pisa di Terza Categoria, ottavi di finale
dalle 15:30
- Scintilla 1945 vs La Fornace: 5-4; si qualifica ai quarti di finale lo Scintilla 1945.
- Amatori Saline vs Ponteginori 1929: 4-2; passa il turno l’Amatori Saline.
dalle 20:30
- Golena d’Arno vs Marinese 1925: Giannini, Rindi, Giannini, Carrara 4-2; supera il turno il Golena d’Arno.
- Fabbrica Calcio 2024 vs Montefoscoli Calcio 1922: 4-1; passa il turno il Fabbrica Calcio 2024.
dalle 20:45
- Stella Azzurra vs Castel del Bosco: Allia, Rocca 2-0; accede ai quarti di finale la Stella Azzurra.
- Perignano vs Treggiaia Il Romito: 1-3; passa il turno il Treggiaia.
dalle 21
- Atletico Pisa vs Pappiana: Nafarra 1-5 Le Rose, Aliprandi, Cavicchi, Giuliacci, Lo Bue; avanza al turno seguente il Pappiana.
- Marciana 2.0 vs Santacroce Calcio: 1-2 Francalanci, Damiano; avanza il Santacroce Calcio.