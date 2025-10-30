Pisa rinnova l’adesione alla Carta di Partenariato del Santuario Pelagos fino al 2028 per la tutela dei mammiferi marini

Written by admin• 12:21 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Rinnovata fino al 2028 l’adesione del Comune di Pisa alla Carta di Partenariato del Santuario Pelagos, l’area marina protetta dedicata alla tutela dei mammiferi del Mediterraneo.

La richiesta di rinnovo avanzata dal Comune è stata accolta positivamente dal Ministero dell’Ambiente, che ha riconosciuto l’impegno costante dell’Amministrazione comunale nella protezione delle specie marine e del loro habitat dagli effetti delle attività antropiche.

«Il rinnovo per il triennio 2025-2028 rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto per la tutela del mare e della biodiversità – sottolinea l’assessore all’ambiente Giulia Gambini – Il Santuario Pelagos unisce tre Paesi nella salvaguardia dei mammiferi marini e nella promozione di un uso sostenibile del Mediterraneo. Siamo orgogliosi che il Ministero abbia confermato la fiducia nel lavoro portato avanti in questi anni, riconoscendo anche l’impegno del Comune nelle attività di sensibilizzazione e nei progetti internazionali. L’adesione non è solo simbolica, ma un impegno concreto per continuare iniziative di educazione ambientale e pratiche virtuose volte a ridurre l’impatto umano sugli ecosistemi marini».

Tra le iniziative apprezzate dal Ministero vi sono la partecipazione a progetti europei come “Un mare privo di plastica – EPIC” e “Compatibilità e Sostenibilità Rumore portuale – CLASTER”, nell’ambito del programma Interreg 2021-2027 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale. Il Comune ha inoltre promosso percorsi di educazione ambientale per cittadini e scuole, collaborato con associazioni locali per la tutela ambientale, diffuso gli opuscoli ufficiali dell’Accordo Pelagos e sostenuto il monitoraggio dei nidi di tartaruga Caretta caretta lungo il litorale pisano. Ulteriori riconoscimenti riguardano il titolo di Comune “Plastic Free” e la partecipazione all’evento internazionale per i 25 anni dell’Accordo Pelagos a Nizza. Completano l’attività le visite guidate gratuite nelle aree protette per favorire la conoscenza del patrimonio naturale locale.

Il Santuario Pelagos, istituito nel 1999 da un accordo tra Italia, Francia e Principato di Monaco, copre 87.500 km² di mare Mediterraneo e ha l’obiettivo di proteggere i mammiferi marini riducendo disturbi e inquinamento, compreso quello acustico. La Carta di Partenariato invita i Comuni costieri a collaborare in azioni concrete per la tutela delle specie, promuovere la sensibilizzazione e rendere il Santuario un motore di sviluppo e partecipazione territoriale.

Il Comune di Pisa ha aderito alla Carta di Partenariato dell’Accordo Pelagos nel 2016, confermando oggi la propria posizione come attore attivo nella rete internazionale per la protezione dei mammiferi marini.

