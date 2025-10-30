Pontedera ricorda Giovanni Gronchi nella Giornata dei Defunti

Written by admin• 10:34 am• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – Domenica 2 novembre, in occasione della Giornata dei Defunti, il Comune di Pontedera renderà omaggio a Giovanni Gronchi presso la sua tomba al Cimitero della Misericordia. La cerimonia avrà inizio alle ore 9 e vedrà la partecipazione delle autorità civili, militari e religiose, insieme ai rappresentanti del Centro Studi Gronchi e della Misericordia.

Sarà presente il Prefetto di Pisa, Maria Luisa D’Alessandro, che deporrà un cuscino di fiori sulla tomba del Presidente Emerito a nome del Presidente della Repubblica.

Giovanni Gronchi, nato a Pontedera, fu Presidente della Repubblica dal 1955 al 1962. Esponente di rilievo della Democrazia Cristiana, ha ricoperto anche i ruoli di ministro, deputato nell’Assemblea Costituente e Presidente della Camera dei Deputati.

Last modified: Ottobre 30, 2025