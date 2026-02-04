Assetti organizzativi e responsabilità d’impresa: convegno Confcommercio–Sant’Anna a Roma

Written by admin• 10:33 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Come prevenire i rischi, rafforzare la governance e operare in modo conforme alla normativa: a questi temi è dedicato il convegno “Assetti organizzativi adeguati e responsabilità dell’organizzazione aziendale: prospettive e sinergie”, promosso da Confcommercio e dalla Scuola Superiore Sant’Anna.

L’incontro si terrà giovedì 12 febbraio a Roma, a partire dalle ore 9.00, presso la sede nazionale di Confcommercio, ed è rivolto in particolare alle micro, piccole e medie imprese. Al centro del dibattito il ruolo degli assetti organizzativi adeguati come strumento di prevenzione dei rischi aziendali e di conformità normativa, anche in relazione alla responsabilità amministrativa degli enti prevista dal d.lgs. 231/2001.

Grazie al contributo di accademici, magistrati e professionisti, il convegno offrirà un confronto multidisciplinare sulle sinergie tra organizzazione aziendale, gestione del rischio e modelli di compliance, evidenziando come un assetto adeguato possa rappresentare non solo un obbligo, ma anche un’opportunità di rafforzamento dell’impresa.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di collaborazione tra Confcommercio e la Scuola Sant’Anna, volto a favorire il dialogo tra ricerca e sistema imprenditoriale.

«Mettiamo a disposizione le nostre competenze per sviluppare una nuova cultura d’impresa attenta alla prevenzione dei rischi e alla qualità dell’organizzazione», ha dichiarato il rettore Nicola Vitiello.

Per Confcommercio, ha aggiunto Francesca Stifano, il tema è centrale «per accompagnare soprattutto le imprese di minori dimensioni in un percorso di crescita responsabile e sostenibile».

