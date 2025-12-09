Written by Dicembre 9, 2025 12:42 pm Pisa SC

Retrocessioni Serie A: il Pisa la più a rischio dopo il Verona, secondo i bookmakers

PISAPisa, Hellas Verona e Fiorentina occupano gli ultimi tre posti della classifica dopo la 14esima giornata di Serie A.

Poco sopra questo trio il Lecce, poi ben quattro club tutti a quota 14 punti: si tratta di Cagliari, Genoa, Parma e Torino. In queste settimane, le maggiori preoccupazioni orbitano intorno alla Viola, incredibilmente ultima con 9 punti nonostante la scossa in panchina con l’esonero di Pioli e l’arrivo di Vanoli.

Ma i risultati faticano ad arrivare anche con il nuovo tecnico: 2 pareggi e 2 sconfitte in campionato da quando è approdato a Firenze, e ora la società gigliata starebbe valutando un ulteriore clamoroso esonero. Tuttavia, come suggerisce il confronto quote retrocessioni Serie A di Superscommesse.it, i bookmakers credono nel valore e nell’esperienza della Fiorentina, non ritenendola la principale indiziata al declassamento in Serie B.

Chi, invece, pensano possa tornare in cadetteria dopo 8 stagioni è l’Hellas Verona, il cui unico successo stagionale è il più recente ottenuto contro l’Atalanta. Poi, per la squadra di Zanetti, 7 sconfitte e 6 pareggi, risultati che costano agli scaligeri il penultimo posto. Subito dopo l’Hellas appare il Pisa di Gilardino, la cui unica differenza rispetto al Verona sta in un pareggio in più e in una sconfitta in meno. Chiude la top 3 delle principali accreditate alla retrocessione il Lecce, reduce dal k.o. dello Zini contro la Cremonese. Seguono Fiorentina, con quota media di 3.10, e Parma, con quotazione media di 4.50. Più concrete chance di salvezza per le rossoblù Genoa e Cagliari, mentre i grigiorossi di Nicola sono ritenuti praticamente esclusi dalla lotta per la permanenza in A. 
 
Di seguito il confronto quote retrocessione Serie A con i club maggiormente a rischio secondo i principali bookmakers: 

RetrocessioneQuota più alta nel confronto Superscommesse
Verona 1.55 
PISA 1.66 
Lecce 2.10 
Fiorentina 3.10 
Parma 3.75 
Genoa 4.50 
Cagliari 5.50 
Cremonese 12.00 
