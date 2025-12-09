Retrocessioni Serie A: il Pisa la più a rischio dopo il Verona, secondo i bookmakers

PISA – Pisa, Hellas Verona e Fiorentina occupano gli ultimi tre posti della classifica dopo la 14esima giornata di Serie A.
Poco sopra questo trio il Lecce, poi ben quattro club tutti a quota 14 punti: si tratta di Cagliari, Genoa, Parma e Torino. In queste settimane, le maggiori preoccupazioni orbitano intorno alla Viola, incredibilmente ultima con 9 punti nonostante la scossa in panchina con l’esonero di Pioli e l’arrivo di Vanoli.
Ma i risultati faticano ad arrivare anche con il nuovo tecnico: 2 pareggi e 2 sconfitte in campionato da quando è approdato a Firenze, e ora la società gigliata starebbe valutando un ulteriore clamoroso esonero. Tuttavia, come suggerisce il confronto quote retrocessioni Serie A di Superscommesse.it, i bookmakers credono nel valore e nell’esperienza della Fiorentina, non ritenendola la principale indiziata al declassamento in Serie B.
Chi, invece, pensano possa tornare in cadetteria dopo 8 stagioni è l’Hellas Verona, il cui unico successo stagionale è il più recente ottenuto contro l’Atalanta. Poi, per la squadra di Zanetti, 7 sconfitte e 6 pareggi, risultati che costano agli scaligeri il penultimo posto. Subito dopo l’Hellas appare il Pisa di Gilardino, la cui unica differenza rispetto al Verona sta in un pareggio in più e in una sconfitta in meno. Chiude la top 3 delle principali accreditate alla retrocessione il Lecce, reduce dal k.o. dello Zini contro la Cremonese. Seguono Fiorentina, con quota media di 3.10, e Parma, con quotazione media di 4.50. Più concrete chance di salvezza per le rossoblù Genoa e Cagliari, mentre i grigiorossi di Nicola sono ritenuti praticamente esclusi dalla lotta per la permanenza in A.
Di seguito il confronto quote retrocessione Serie A con i club maggiormente a rischio secondo i principali bookmakers:
|Retrocessione
|Quota più alta nel confronto Superscommesse
|Verona
|1.55
|PISA
|1.66
|Lecce
|2.10
|Fiorentina
|3.10
|Parma
|3.75
|Genoa
|4.50
|Cagliari
|5.50
|Cremonese
|12.00