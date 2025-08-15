Nella notte di Ferragosto atto vandalico alla Pizzeria ai Bagni di Nerone: i Vigili del Fuoco intervengono tempestivamente

Written by admin• 5:36 pm• Pisa, Attualità, Cronaca, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Atto vandalico in piena notte alla pizzeria ai Bagni di Nerone, che nella notte tra giovedì e venerdì, tra le una e mezza e le due, ha ricevuto la visita di alcuni malviventi che hanno dapprima appiccato il fuoco sull’ombrellone accanto alla pedana esterna del locale.

La signora che abita al piano di sopra sentendo i rumori e l’odore abbastanza forte che si stava prorogando, ha pensato bene di chiamare i Vigili del Fuoco, che sono tempestivamente intervenuti sul posto ed hanno subito sedato un incendio che poteva diventare moto pericoloso essendo la pedana tutta interamente in legno.

Veronica Orsi titolare della pizzeria lancia un grido d’allarme: “Siamo soggetti a furti e ad atti di vandalismo molto di frequente. La zona purtroppo non è presidiata da telecamere, lo scorso inverno ho ricevuto quattro furti, se le cose non cambiano non possiamo andare avanti cosi”

Last modified: Agosto 15, 2025