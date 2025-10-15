Written by Ottobre 15, 2025 3:33 pm Pisa, Politica

Regolamento per i contributi e per i patrocini e al via il progetto Cammino d’Etruria

PISAGiovedì 16 Ottobre, dalle 14,30, fino al termine dei lavori, nuova seduta del Consiglio Comunale. Dopo due Question Time – il primo del consigliere Francesco Auletta (Una città in Comune) sulle risorse per la sostituzione  per maternità delle assistenti sociali, il secondo del consigliere Paolo Martinelli (La città delle persone) sull’area di conferimento dei rifiuti in via Cardinale Maffi, sarà poi la volta, per iniziativa della Giunta Comunale, di alcune importanti proposte come quella  relativa al regolamento per la concessione di contributi, patrocini e altri benefici economici, l’accorpamento al demanio stradale di terreni di proprietà privata e, infine, della convenzione del progetto turistico Cammino d’Etruria Pisa –Volterra.

La seduta, come di consueto, sarà trasmessa in diretta streaming dal canale You Tube dello stesso Consiglio Comunale.

