Pari opportunità, a Palazzo Gambacorti sabato un convegno su menopausa e obesità

PISA – In occasione della Giornata Nazionale della Menopausa, che si celebra il 18 ottobre, il Comune di Pisa organizza l’incontro pubblico dal titolo “Donne in menopausa e obesità: un viaggio nella salute di genere” che si terrà sabato 18 ottobre dalle 9.30 alle 12 in Sala Baleari a Palazzo Gambacorti.

L’evento, organizzato dall’Assessorato alle pari opportunità con il patrocinio di Aoup, Università di Pisa, Centro regionale di coordinamento salute e medicina di genere, Azienda Usl Toscana nord ovest e Ordine dei medici della provincia di Pisa, è aperto alla cittadinanza e vedrà la partecipazione di professionisti e specialisti delle aziende sanitarie del territorio, che affronteranno tematiche fondamentali per la salute femminile, tra cui: medicina di genere, nutrizione, obesità e malattie cardiovascolari, patologie spesso sottovalutate ma particolarmente rilevanti durante e dopo la menopausa.

Ad aprire il convegno l’assessore del Comune di Pisa Gabriella Porcaro, Riccardo Zucchi, Rettore dell’università di Pisa, Katia Belvedere, Direttrice generale AOUP, Giuseppe Figlini, Presidente Ordine dei Medici di Pisa, insieme al Prof. Stefano Luisi, ginecologo esperto di menopausa, e alla Dott.ssa Federica Marchetti (referente AOUP ONDA). Tra i professionisti dell’Aoup coinvolti anche gli endocrinologi Giovanni Ceccarini, Guido Salvetti, Giordano Paolucci e Donatella Gilio, Roberta Jaccheri, dietista e Teresa Caputo, cardiologa, Mojgan Azadegan, responsabile del Centro di coordinamento della medicina di genere.

“Negli ultimi anni – spiega l’assessore Gabriella Porcaro – l’Italia ha intrapreso importanti passi avanti introducendo la medicina di genere nel Servizio Sanitario Nazionale con la Legge 3 del 2018, che ha promosso un approccio sanitario più sensibile alle differenze tra uomini e donne, valorizzando le specificità femminili nella ricerca, nella prevenzione e nell’assistenza sanitaria, in linea con gli obiettivi globali di salute stabiliti dall’Agenda 2030. Nonostante questi progressi significativi, persistono tuttavia ancora marcate disuguaglianze sanitarie che penalizzano le donne. L’aspettativa di vita superiore rispetto a quella degli uomini, inoltre, si accompagna a un’incidenza più elevata di malattie croniche, con una vulnerabilità più accentuata rispetto a quella maschile. Occorre quindi proseguire sulla strada intrapresa, rafforzando la medicina di genere, con gli investimenti nella ricerca, nella prevenzione, nell’educazione sanitaria e nella formazione specifica dei professionisti. Migliorare la salute delle donne significa contribuire al benessere della intera società”.

“Il 18 ottobre è la Giornata internazionale di sensibilizzazione sulla menopausa – prosegue l’assessore – una ricorrenza dedicata a promuovere la consapevolezza su un tema spesso trascurato ma centrale per la salute femminile. L’appuntamento del 18 ottobre nasce dalla volontà di offrire informazione, consapevolezza e vicinanza alle donne della nostra città. La menopausa è una fase naturale della vita che non deve essere vissuta come una malattia o un limite, ma come un momento di transizione da affrontare con gli strumenti giusti e il sostegno adeguato. Con questo evento vogliamo rompere i tabù, dare spazio al confronto con esperti qualificati e valorizzare i percorsi di prevenzione e cura attivi sul nostro territorio. Parlare di menopausa significa anche parlare di salute pubblica, di dignità e di pari opportunità a ogni età. Invitiamo tutte le cittadine e i cittadini a partecipare, perché la salute della donna riguarda tutta la comunità.”

L’ingresso al convegno in Sala delle Baleari è libero fino a esaurimento posti.

