Agnese Balducci: “Grazie a tutti per avermi dato fiducia, il mio impegno per il territorio non si ferma qui”

2:17 pm• Pisa

PISA – A poche ore dall’esito del voto Agnese Balducci ha voluto attraverso i suoi profili social ringraziare tutti coloro che le hanno dato fiducia nel progetto riformista.

“Sono molto felice del risultato ottenuto, sono molto grata alle persone che hanno deciso di darmi il loro supporto e soprattutto il loro voto“, afferma Agnese Balducci candidata consigliera Casa Riformista Giani Presidente – Il risultato da me ottenuto, 1437 voti è andato oltre più rosea aspettativa, quindi significa che c’è stato un rapporto di fiducia tra voi e me che mi avete seguito e supportato. Entrare in Consiglio Regionale – continua Balducci – non è la cosa più importante bensì lo è stato costruire un rapporto di fiducia con voi e con le persone a me più vicine. Oggi per me è l’inizio di un percorso da fare insieme e state certi che io sarò qua, sempre pronta, sempre attenta a mettere a vostra disposizione le mie competenze, continuerò a lavorare per il territorio con passione e determinazione per tutti noi. Voglio dirvi 1437 volte grazie per avermi dato fiducia“, conclude Balducci.

