Regate Antiche Repubbliche Marinare: Vince Genova, Pisa terza disputa una grande gara ma si arrende nel finale

PISA – Genova dopo aver conquistato la prova femminile si aggiudica anche la 70esima edizione delle Antiche Repubbliche Marinare nelle acque di Amalfi.

di Antonio Tognoli

E’ la quarta affermazione consecutiva per l’imbarcazione ligure che nell’ultima parte di gara ha beffato i padroni di casa di Amalfi e Pisa che è stata autore di una buonissima prestazione. L’imbarcazione pisana fino a metà gara ha tenuto testa a Genova ed ai padroni di casa. Si è gareggiato con un mare abbastanza mosso, il che ha favorito i padroni di casa, che non sono comunque riusciti ad avere la meglio su Genova che ancora una volta si è dimostrata per tutti troppo forte. Ha terminato la sua gara di molto staccata Venezia che anche quest’anno ha deluso.

Si chiude comunque positivamente la spedizione pisana ad Amalfi. Con un secondo posto dell’equipaggio femminile e un terzo posto nella regata maschile che testimonia il grande lavoro che è stato fatto in questi anni per riportare il Galeone Rosso ai suoi standard abituali.

“Complimenti al Galeone Rosso, che ha dimostrato il suo lavoro e la sua forza a testimonianza del fatto che è stato fatto un buon lavoro – ha ricordato Frida Scarpa durante la diretta su Rai 2 – ricordiamo che il nostro equipaggio è molto giovane, il timoniere ha diciassette anni e noi stiamo investendo molto sul movimento giovanile e possiamo solo crescere“, ha detto Frida Scarpa.

Equipaggio maschile Pisa : Pazzagli Andrea, Mancini Nicola, Tonini Simone, Torre Niels, Pesce Luca, Meliani Emanuele, Garruccio Francesco, Pioli Leonardo, Melosi Alessio, Barandoni Simone, Giuntini Lorenzo (timoniere)

Equipaggio Femminile Pisa : Masseria Clara, Demartino Veronica, Benvenuti Chiara, Persico Giulia, Gnassi Anita, Terrazzi Silvia, Piazzolla Paola, Pettinari Alice, Bianchi Isabella, Storace Zoe, Gagetti Eva, Giuntini Lorenzo (timoniere)

Staff tecnico: direttore tecnico Leonardo Pettinari; direttore sportivo Luca Gagetti; allenatore Alessandro Simoncini; nostromi Riccardo Migliaccio, Marco Mancini

