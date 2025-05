Giro d’Italia 2025: le indicazioni utili per muoversi a Pisa durante la cronometro Lucca-Pisa del 20 maggio

Written by admin• 1:11 pm• Attualità, Pisa

PISA – In occasione della tappa a cronometro “Lucca–Pisa TUDOR ITT” del 108° Giro d’Italia, in programma martedì 20 maggio, sono previste importanti modifiche temporanee alla viabilità. Di seguito, alcune indicazioni pratiche per consentire a cittadini, pendolari e visitatori di raggiungere le principali destinazioni in città, sia in auto che a piedi o con i mezzi pubblici.

Nel pomeriggio, dalle 13.30 alle 19.00, piazza dei Cavalieri ospiterà Giroland, il villaggio del Giro dedicato ad adulti e bambini, con attività e approfondimenti sulla storia della Corsa Rosa.

Come raggiungere le principali destinazioni in auto

Ospedale Santa Chiara

Da Viareggio/Vecchiano: percorrere l’Aurelia nord fino a ponte dell’Impero, proseguire su lungarno Leopardi e svoltare in via Bonanno.

Dal parcheggio di via Pietrasantina: seguire via Pietrasantina verso l’Aurelia nord, quindi ponte dell’Impero, lungarno Leopardi, via Bonanno.

Da Livorno: lungarno Leopardi e via Bonanno.

Ospedale Cisanello

Da via Pietrasantina o Viareggio: seguire l’Aurelia nord evitando l’ingresso nel centro cittadino.

Dai quartieri I Passi, Gagno, Porta a Lucca, Pratale: procedere su via Bonanno o Aurelia nord.

Distretto sanitario via Garibaldi

Le visite sono rinviate. In caso di urgenze, è previsto accesso con senso unico alternato lato rotatoria Monasterio.

Questura, Tribunale, Carabinieri, INAIL

Dai quartieri di Cisanello, Piagge e dalla zona sud della città: via Aurelia nord, via Pietrasantina e via Rindi.

Ponti aperti al traffico: Ponte della Vittoria, Ponte Solferino, Ponte della Cittadella.

Parcheggi consigliati (fuori dal percorso di gara)

Parcheggio via Rindi

Parcheggio scambiatore via Pietrasantina

Parcheggio via Atleti Azzurri Pisani

Area Palazzetto dello Sport

Per chi si muove a piedi

Dalla stazione centrale a Santa Chiara: via Crispi, ponte Solferino, via Bonanno o via Roma.

Per raggiungere Giroland (piazza dei Cavalieri): via Crispi, via Roma, attraversamento tra via Ghini e piazza Cavallotti. In alternativa: Corso Italia, lungarno Galilei o via San Martino/piazza San Sepolcro.

Verso Procura, Questura e Carabinieri: corso Italia, attraversamento lungarno Galilei-piazza San Sepolcro, lungarno Mediceo.

Dalla stazione San Rossore alla stazione centrale: via Bonanno, ponte Solferino, via Crispi.

Dall’aeroporto a piazza dei Cavalieri: dalla stazione centrale, Corso Italia, varco pedonale tra lungarno Galilei e piazza San Sepolcro, ponte di Mezzo, Borgo Stretto, via Dini.

In treno e autobus

Treno : chi arriva a Pisa per recarsi a Santa Chiara può utilizzare la fermata Pisa San Rossore .

: chi arriva a Pisa per recarsi a Santa Chiara può utilizzare la fermata . Autobus : Dalla stazione centrale a Santa Chiara: LINEA 1+ o LINEA 5 , scendendo in via Gabba. Da zona I Passi: scendere a Pietrasantina e proseguire a piedi. Da Pontasserchio: la linea devia in via delle Palanche (Aurelia), scendere alla stazione e proseguire con LINEA 1+ o LINEA 5 .

:

Servizio informativo “Pronto Giro”

Per informazioni sulla viabilità, è attivo il servizio telefonico dedicato “Pronto Giro” a cura della Polizia Municipale, da venerdì 16 a martedì 20 maggio, dalle 9:00 alle 12:00.

Numero da contattare: 348 3979148

Si raccomanda la massima collaborazione: tutti gli attraversamenti pedonali saranno presidiati da personale autorizzato e dalle forze dell’ordine. Si prega di attendere il via libera per attraversare.

Per aggiornamenti in tempo reale, consultare il sito ufficiale del Comune di Pisa e i relativi canali social.

Last modified: Maggio 18, 2025