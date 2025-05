Scossone in Serie B: Brescia verso una penalizzazione, rivoluzione in classifica. La Lega dispone rinvio dei play-out

Written by admin• 4:17 pm• Attualità, Pisa, Pisa SC

Nuovo play-out tra Salernitana e Sampdoria. Frosinone salvo, Brescia in serie C

PISA – Un vero e proprio terremoto scuote la Serie B: il Brescia è atteso da una penalizzazione in arrivo (si parla di 4 punti) che potrebbe stravolgere la classifica finale e riscrivere i verdetti in zona retrocessione, come riporta l’edizione on line della Gazzetta dello Sport.



Con il -4, infatti, le Rondinelle scivolerebbero al terzultimo posto, retrocedendo in Serie C insieme a Cittadella e Cosenza. Questo cambiamento innescherebbe una serie di effetti a catena: Frosinone otterrebbe la salvezza diretta, la Salernitana accederebbe ai playout con una posizione di vantaggio, mentre la Sampdoria, che sembrava ormai condannata, verrebbe ripescata in extremis e ammessa allo spareggio per non retrocedere.

A causa di questo scenario in evoluzione, la Lega B ha ufficialmente rinviato (e poi annullerà) la sfida in programma lunedi 19 maggio tra Salernitana e Frosinone, per garantire la regolarità del campionato. Non appena la penalizzazione sarà confermata in via definitiva, verrà definito il nuovo calendario dei playout: la Salernitana a questo punto affronterà la Sampdoria, con il ritorno previsto allo stadio Arechi.

