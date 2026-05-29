Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, Pisa si prepara con eventi tra storia, sport e musica

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PISA – Pisa si prepara alla Regata delle Antiche Repubbliche Marinare 2026 con una giornata di appuntamenti dedicati alla storia, alla cultura, allo sport e alla musica. Le iniziative, aperte alla cittadinanza, sono in programma lunedì 1° giugno al Giardino Scotto e accompagneranno la città verso la giornata di martedì 2 giugno, quando si svolgeranno le gare ufficiali.

Il programma si aprirà alle ore 16 con la tavola rotonda Pisa e Amalfi, un’amicizia millenaria, promossa dal Comune di Pisa in collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa e il Centro di Cultura e Storia Amalfitana. L’incontro è organizzato in occasione del 900° anniversario del patto stipulato tra le Repubbliche di Pisa e Amalfi nel 1126 e sarà dedicato all’approfondimento dei rapporti storici e giuridici che, nei secoli, hanno legato le due città.

Interverranno Gabriella Garzella della Società Storica Pisana, Giuseppe Gargano del Centro di Cultura e Storia Amalfitana e Marco Geri dell’Università di Pisa. A moderare il dibattito sarà Stefano Gianfaldoni del Comitato cittadino Pisa-Regata Antiche Repubbliche Marinare.

Alle ore 18 è prevista la presentazione ufficiale degli equipaggi maschili e femminili che prenderanno parte alla Regata del 2 giugno. Saranno presentati gli atleti in rappresentanza delle quattro Repubbliche Marinare, Amalfi, Genova, Pisa e Venezia, protagoniste della manifestazione che ogni anno rinnova il confronto remiero tra le città partecipanti.

La giornata si concluderà alle ore 22.15 con il concerto Rotte Sonore Jazz per le Antiche Repubbliche Marinare, promosso dal Comune di Pisa con il patrocinio dell’Università di Pisa. Il concerto proporrà un incontro musicale dedicato alle quattro Antiche Repubbliche Marinare italiane con il Quattro Repubbliche Marinare Italian Quintet. La formazione è composta da Beatrice Valente, per Amalfi, alla voce; David Boato, per Venezia, alla tromba; Riccardo Arrighini al pianoforte; Matteo Anelli, per Pisa, al contrabbasso; e Rodolfo Cervetto, per Genova, alla batteria.

Gli appuntamenti del 1° giugno rientrano nel calendario degli eventi che precedono la Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, in programma martedì 2 giugno a Pisa. Le gare si svolgeranno secondo questo programma: alle ore 15.15 la regata femminile, alle ore 16 il corteo storico e alle ore 17.30 la regata maschile.

Tutti gli eventi al Giardino Scotto saranno a ingresso libero. In caso di maltempo, il concerto Rotte Sonore Jazz per le Antiche Repubbliche Marinare si terrà alla Gipsoteca, in piazza San Paolo all’Orto.

Last modified: Maggio 29, 2026