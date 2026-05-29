Ancora un grande successo per la Pisa Sponsor Cup 2026

Written by Redazione• 12:15 pm• Pisa SC

PISA – La Cetilar Arena, come ormai da tradizione, ha aperto le proprie porte ai partner della stagione appena conclusa per una giornata all’insegna del divertimento e della passione a tinte nerazzurre.

La Pisa Sponsor Cup 2026 è stata un vero successo, di partecipanti e di pubblico. E come sempre sul prato della Cetilar Arena è stata battaglia per la conquista di un Trofeo sempre più ambito. Alla fine la vittoria ha sorriso al Team Home capace di vincere largamente la prima sfida con il Team Away e poi di imporsi di misura sul Team Third, abile nel frattempo a sbarazzarsi del Team Home inevitabilmente scivolato così all’ultimo posto del triangolare.

Al termine della sfida tra i partners commerciali c’è poi spazio per la prima edizione della Super Sponsor Cup: di fronte una selezione delle tre squadre protagoniste della Sponsor Cup e una squadra messa in campo dall’Università di Pisa, altro storico partner della Società nerazzurra. Anche in questo caso non sono mancate le emozioni e i duelli in campo in una sfida che alla fine è stata vinta (1-0) dalla Selezione dei partecipanti alla Sponsor Cup.

Queste le squadre scese in campo sotto la direzione del bravo e sempre attento arbitro Matteo Marranini

Team Home. Simone Pannocchia, Francesco Vazzoloretto, Marco Pacini, Stefano Toni, Michele Cipriano, Francesco Cecchi, Antonio Campanale, Francesco Renzi, Luca Barbagli, Denny Venezia, Alessandro Baroni, Stefano Sacchini, Matteo Francesci, Lorenzo Serra Cervetti, Diego Luperini, Claudio Massara, Francesco Piampiani, Luca Brini, Danilo Savino, Leonardo Di Sarli, Daniele Sopranzi, Pasquale Sciangula.

Team Away. Davide Ferrucci, Nicola Zanetti, Luca Sberna, Francesco Martinelli, Gabriele Vannucci, Samuele Freggia, David Lattanzi, Alberto Andreoni, Riccardo Silvestri, Klajdi Jani, Francesco Maria Napoli, Bernard Tasini, Francesco Diolaiuti, Andrea Bellucci, Giacomo Merlotto, Massimiliano Riccarducci, Niccolò Di Maggio, Andrea Malventi, Gianfranco Mazzaro, Sergio Gabbani, Francesco Raglianti, Umberto Amoroso.

Team Third. Mirko Ceccherini, Andrea Gnesi, Federico Lemmi, Luca Pacini, Matteo Bertini, Marco Balestri, Andrea Benedetti, Flavio Mancini, Stefano Cattani. Simone Batini, Roberto Dolcetti, Archimede Tusa, Tiberio Bini, Alessandro Pereu, Nicola Fatticcioni, Leonardo Molesti, Nicola Tamburini, Lorenzo Taglioli, Alessio Del Sarto, Alessio Fontanelli, Andrea Iacobelli.

Team UNIPI. Fabio Scalsini, Filippo Scalsini, Davide Parra, Andrea Bianchi, Filippo Motroni, Renzo Ruberti, Michele Mancini, Alessandro Leggio, Cosimo Macchia, Tommaso Olivieri, Riccardo Scalsini, Davide Fiumicelli, Andrea Dello Sbarba, Emiliano Forassiepi, Sergio De Gaudio, Anna De Rosa, Paolo Pinzauti, Lorenzo Ghiadoni, Francesco Soldani, Paolo Moretti.

Foto Ufficio Stampa Pisa Sporting Club

Last modified: Maggio 29, 2026