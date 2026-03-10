Referendum sulla Giustizia, incontro della Lega a Pontedera

Written by Redazione• 4:47 pm• Pontedera, Eventi/Spettacolo, Politica

PONTEDERA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della Lega di Pontedera.

Mercoledì 11 marzo alle ore 21, nella sede della Lega di Pontedera in via Leopardi, si terrà un incontro pubblico in vista del referendum sulla Giustizia previsto per il 22 e 23 marzo.

Al dibattito parteciperanno l’avvocato Gino Mannocci, responsabile Enti locali della Provincia di Pisa, l’avvocato Chiara Calderani, assessora alla Cultura e all’Istruzione del Comune di Ponsacco, ed Elena Meini, responsabile Enti locali della Lega Toscana.

L’iniziativa sarà l’occasione per approfondire i temi al centro della consultazione referendaria e per illustrare le ragioni del “Sì”, con l’obiettivo – spiegano gli organizzatori – di promuovere una giustizia più equilibrata e maggiormente al servizio dei cittadini.

Last modified: Marzo 10, 2026