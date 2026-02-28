Referendum del 22 e 23 marzo: tutte le informazioni utili. Aperture straordinarie dell’Ufficio Elettorale e Anagrafe

Written by Antonio Tognoli• 4:21 pm• Pisa, Attualità, Politica, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Domenica 22 e lunedì 23 marzo i cittadini italiani aventi diritto al voto sono chiamati a partecipare al referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare“. I seggi saranno aperti domenica 22 marzo dalle ore 07.00 alle 23.00 e lunedì 23 marzo dalle ore 07.00 alle 15.00.

Sul sito del Comune di Pisa è stata pubblicata la sezione “Speciale Referendum 2026” (in alto a destra) con tutte le informazioni utili al voto. Per agevolare il rilascio dei documenti identificativi, delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, e per qualunque altra informazione, gli uffici Anagrafe ed Elettorale del Comune di Pisa osserveranno delle aperture straordinarie contestualmente ai giorni delle votazioni.

Il quesito. Il testo del quesito in merito al quale i cittadini saranno chiamati a esprimersi è il seguente: “Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare?”.

Chi può votare e documenti necessari. Votano gli elettori che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno della votazione, ovvero il 22 marzo 2026. Per essere ammessi al voto gli elettori dovranno esibire la tessera elettorale unitamente a un documento di riconoscimento rilasciato dalla Pubblica Amministrazione munito di fotografia. I documenti di identificazione sono considerati validi per accedere al voto anche se scaduti (da non oltre tre anni), purché risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione dell’elettore. In caso di completamento, smarrimento o deterioramento della tessera elettorale è possibile richiedere un duplicato all’Ufficio Elettorale. In caso di trasferimento di residenza (entro la data del 2 febbraio) il nuovo Comune di residenza consegna al titolare una nuova tessera elettorale e ritira quella rilasciata dal Comune di precedente residenza. In caso di trasferimento di residenza all’interno del territorio comunale l’ufficio invierà all’elettore l’adesivo di aggiornamento e non è necessario chiedere il duplicato della tessera elettorale.

In vista delle votazioni, l’Ufficio Elettorale del Comune invita tutti i cittadini a controllare la propria scheda elettorale e, nel caso gli spazi per i timbri fossero esauriti, a procedere quanto prima al rinnovo.

Il duplicato della tessera elettorale è ritirabile presso l’Ufficio Elettorale alla Sesta Porta (via C. Battisti, 53), dalle 08.30 alle 12.30 dal lunedì al venerdì, o nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30.

Aperture straordinarie dell’Ufficio Elettorale e dell’Ufficio Anagrafe. L’Ufficio Elettorale effettuerà aperture straordinarie venerdì 20 e sabato 21 marzo (dalle ore 9 alle ore 18), e nei giorni delle votazioni, domenica 22 e lunedì 23 marzo (per tutta la durata delle operazioni di votazione, domenica ore 07-23 e lunedì ore 07-15). Per il rilascio delle carte di identità agli elettori sprovvisti, saranno aperti nelle giornate di domenica 22 e lunedì 23 marzo, per tutta la durata delle votazioni, l’Ufficio Anagrafe alla Sesta Porta (via C. Battisti, 51) e l’Ufficio decentrato a Marina di Pisa (via Camillo Guidi, 2/A), nello stesso orario (in tale sede sarà possibile ritirare anche la tessera elettorale).

Voto domiciliare. Gli elettori affetti da gravissime infermità o dipendenti da apparecchiature elettromedicali che impediscono l’allontanamento da casa possono fare richiesta di voto domiciliare. La domanda, con copia della tessera elettorale e certificato medico ASL, va presentata al Sindaco del Comune di Pisa entro il 2 marzo 2026. Il certificato può essere integrato successivamente via mail (elettorale@comune.pisa.it). Per la prenotazione della visita o ulteriori informazioni per i certificati: U.O. Medicina Legale Pisa (via Gentile da Fabriano, 1/A), telefono 050954595, email medicinalegale.pisa@uslnordovest.toscana.it

Voto assistito. Gli elettori fisicamente impediti ad esercitare autonomamente il diritto di voto possono essere accompagnati all’interno della cabina elettorale da un altro elettore, che può essere un familiare o una persona liberamente scelta, purché iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica. Il servizio per il rilascio delle certificazioni sanitarie agli elettori fisicamente impediti sarà attivo da giovedì 19 marzo a domenica 22 marzo. Per prenotare le visite e chiedere informazioni è necessario contattare l’U.O. Medicina Legale di Pisa.

Tutte le informazioni sono consultabili nella sezione “Speciale Referendum 2026”; per ulteriori chiarimenti, è possibile contattare l’Ufficio Elettorale del Comune di Pisa: tel. 050910 646, 050910 342, 050910 341; email elettorale@comune.pisa.it

